اليمن

لايوجد سويد آخر في مأرب فالعدوان يحتضر

41 2021-04-06

 

هاشم علوي ||

 

تزايدت خروقات دول العدوان لاتفاق السويد في محافظة الحديدة حتى تحولت الهدنة وايقاف اطلاق النار بناء على اتفاق السويد الى حرب تندرج ضمن العدوان السعوصهيوامريكي المستمر على الشعب اليمني ولم تتوقف الاعمال العسكرية لدول العدوان وادواتها المرتزقة فالعدوان لم يتوقف على محافظة الحديدة فمانعتبره خروق لاتفاق السويد لم يعد خروقا بل حرب مستعرة ينفذها تحالف العدوان وادواته والاماذا يعني تحليق وقصف طيران العدوان لاحياء ومديريات محافظة الحديدة؟ وماذا يعني تحليق مايزيد عن ثمانية عشرة طائرة تجسسية واستطلاعية وحربية في اليوم الواحد على مدينة ومحافظة ومديريات الحديدة؟ وماذا يعني قصف مدفعي باكثر من خمسين قذيفة على احياء مدينة الحديدة؟ وماذا يعني اطلاق اكثر من مائتين عيارا ناريا باتجاه احياء مدينة الحديدة؟ وماذا يعني سقوط ضحايا شهداء وجرحى اطفال ونساء وتدمير منازل واحراق سيارات مواطنين واحراق مزارع وتدمير ممتلكات المواطنين؟ كل ذلك يعني ان دول العدوان لاتعمل باتفاق السويد. ويعني ان الامم المتحدة التي يقبع فريقها الاممي بالحديدة تقوم بدور المتفرج ولاتلقي بالا لاستحداثات المرتزقة واعمال دول التحالف العسكرية ولايعنيها منع دخول المشقات النفطية وحجز السفن المصرحة من فريقها في جيبوتي ولايهمها دماء المواطنين التي تسفك بعد اتفاق السويد!!!!

دول العدوان التي تحتضر تحاول تأسيس سويد آخر في مأرب وتسعى بكل جهد بالوصول الى اتفاق يمنع تحرير مدينة مأرب من خلال تصنع المبادرات المشبوهة واستجلاب المبعوثين الامريكي والسويدي والاممي الى مسقط في محاولات بائسة لايقاف تقدمات القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية نحو ابواب مارب ذلك المعقل الاخير لادوات العدوان التي صارت تلفظ انفاسها الاخيرة.

كما اعلن اتفاق السويد من منطلقات انسانية ولم ينفذ منه شيئ سواء وقف اطلاق النار او اطلاق الاسرى من الطرفين الكل مقابل الكل اوصرف المرتبات وتوريد ايرادات الموانئ جميعها وايرادات النفط والغاز الى حساب بنكي واحد لصرف المرتبات او تسهيل دخول المواد الغذائية والسلع والوقود او تنفيذ عملية صيانة خزان صافر النفطي العائم واعادة الانتشار وغيره من بنود اتفاق السويد الذي لم ينفذ منه شيئ سوى تشديد الحصار واشتداد القصف والتحليق فعن اي محاولات تتحدث الامم ومبعوثي تلك الدول لايقاف اطلاق النار في مارب ومحاولات استخدام ومقايضة الجانب الانساني بالجانب العسكري لتحقيق مالم يتحقق بالعدوان العسكري والحصار فمارب لن تخضع لسويد آخر ولا استكهولم آخر مهما تعددت المبادرات الملغومة ومهما تعدد المبعوثين ومهما تحولت الحرباء من عدو الى وسيط فمالم يتحقق بالقوة العدوانية لن يتحقق بسويد آخر ولن تجد دول العدوان طوق نجاة وسبيل وحيد غير ايقاف عدوانها ورفع حصارها على الشعب اليمني وغير هذا الباب لن يفتح قبل فتح ابواب مدينة مارب وانزال الهزيمة النكراء بالعدوان وادواته ومرتزته وجماعاته التكفيرية فيكفي معاناة ابناء محافظة الحديدة من العدو وادواته ولن تسمح صنعاء بتكرتر سويد آخر ينقذ المجرمين من الهزيمة والخزي والعار وتحرير مارب واجب وطني مثله مثل كل شبر في ارض اليمن دنسها الغزاة وادواتهم.

لايوجد سويد آخر في مأرب والعدوان يحتضر...

الله اكبر  .. الموت لامريكا. الموت لاسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للاسلام

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لايوجد سويد آخر في مأرب فالعدوان يحتضر
مأرب/ تحالف العدوان ومخيمات النازحين..المؤامرة والاستثمار!!
الطمع والعطاء لايستويان وتعود قصة اصحاب الجنة بصورة الكبوس
اليمن/ انحطاط اعلام العدوان وحقارة المرتزقة في وسائل التواصل!!!
قوى العدوان تحتمي بالنازحين بمأرب والجيش واللجان يقتربون من النصر
إضحك على خيبتك ياسعودي والشاطر من يضحك اخيرا..!
ضربة عين الأسد وعين الذل أرامكو..خط التوازن لإنها الفتن .
اليمن صانعة التاريخ العربي الاصيل
مأرب..صدور النازحين متارس للإرهابيين
اليمن/المقايضة بحقوق الإنسان..أخر أوراق تحالف العدوان!!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 1.15
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.79
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك