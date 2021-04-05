اليمن

الطمع والعطاء لايستويان وتعود قصة اصحاب الجنة بصورة الكبوس

60 2021-04-05

  

✍🏻 رجاء اليمني ||

 

الثانية الواحدة بـ10 ألف دولار.. تعرف على ملايين الدولارات التي ينفقها رجل الأعمال الكبوس لقنوات العدوان ؟

تلك العبارة اثرت كل غيور حر على وطنه. بذل الدم الغالي من اجل أن يعيش الشعب في كرامة وعزة ولايبيع دينه وعرضه ووطنه

في خطوة لم يقم بها أي تاجر من قبل يواصل التاجر اليمني حسن الكبوس ببث إعلانات مجموعته في وسائل اعلام العدوان .

فإن دل ذلك علي شئ فإنما يدل على الطمع والتوطئ الفاضح مع أصحاب الغاية التى تبرر الوسيلة وهم شله ال سلول وكشفت خيانة هذا التاجر الذي له يد في قتل النفس المحرمة فقد شارك بماله في قتل اطفال اليمن ونساء اليمن بل وهو يشارك في كل جرائم العدوان وحروبها الست الظالمة على اليمن

حيث أثار إعلان لمجموعة “الكبوس” التجارية على قنوات “mbc” التابعة للعدو السعودي سخطا كبيراً لدى أبناء الشعب المواجهين لتحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وظهر الإعلان لأحد منتجات المجموعة وهو “شاي الكبوس” في فاصل إعلاني لبرنامج “رامز مجنون رسمي” على شاشات قنوات “mbc” التي تروج للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني بشكل جريء من خلال برامج ومسلسلات مثل مسلسلي “مخرج 7″ و”أم هارون”.

وما أثار سخط اليمنيين هو أن المجموعة التجارية يمنية ومركزها الرئيسي في عاصمة الصمود صنعاء، وقدمت مبالغ مالية طائلة مقابل ظهور علامات منتجاتها في فضائيات سعودية.

فذلك يدل علي الاعلان الرسمي للتؤطئ مع دول التحالف وأهمها أمريكا واسرائيل عدوة المسلمين والإسلام والسلام في العالم

ووفقا لمعلومات فإن فضائيات “mbc” احتلت رأس قائمة الأغلى إعلانات خلال شهر رمضان الفائت، لاسيما البرنامج الذي يقدمه رامز جلال.

وتبلغ قيمة الـ30 ثانية إعلان في الحلقة الواحدة 18 ألف دولار (10 ملايين ريال يمني)، ما يعني أن الكبوس دفع مئات الملايين للعدو السعودي في وقت يعاني فيه أبناء الشعب من انعدام الرواتب ومصادر الدخل بفعل العدوان والحصار.

وعلق ناشطون وكتاب يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي على ظهور إعلان المجموعة لبُن وشاي الكبوس في “mbc”، بأنه لم يعد يوجد شرف في شراء واستخدام منتجاتها.

وقالوا إن السبب يعود إلى مساهمة مجموعة “الكبوس” التجارية في تمويل الصواريخ والقنابل التي يشتريها العدو السعودي من العدو الأمريكي الصهيوني ويقتل بها عشرات الآلاف من أبناء الشعب منذ بداية عدوانه في 26 مارس 2015 وحتى الآن من خلال إعلاناته في رمضان هذا العام على فضائيات تابعة للعدو.

ورأى مراقبون أن تزامن إعلان الكبوس مع موسم درامي تطبيعي فاضح تعرضه مجموعة “Mbc” هذا العام على شاشاتها تعد خطوة مشبوهة.

ويترأس مجلس إدارة المجموعة حاليا حسن الكبوس نجل مؤسس المجموعة محمد حسن الكبوس الذي توسع في تجارته بفعل استهلاك أبناء الشعب منتجاته.

رسالتنا لهذا المشبوه وهذه الشركة التي لم يعد لديها كيان لدينا ولدي كل شهم غيور فماتخفونه إظهار الله مافي قلوبكم وأن الله محيط بكم وبجميع أعمالكم فتبا لكم ولتجارتكم فالأولى للدعاية لكم كان دعم الجبهات ورجال الله والرزق ليس في يد آل سلول وحلفائها والرزق بيد الله ويد الله فوق يد المؤمنين فخابت تجارتكم وعملكم وأنتم وأصحاب الجنة سوا فاذا هي كالصريم فانتظروا عقاب الله.  كان الأحرى بمساعدة ابناء الشعب اليمني المسكين الذي يعاني الحصار والتوجيه تبا لكم كيف ياكلون النار في بطونهم وكيف تقر أعينكم ليرتاح الضمير والمال مندس ومشبوه مع من قتل ودمر واحتل واغتصب.  أهل اليمن قوتك مع آل سلول مع المال وصلتنا بالتأمل والدعاء لله   وماالقوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل

يقول الله تعالى: إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ۝ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۝ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۝ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ۝ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ۝ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ۝ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ۝ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ۝ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ۝ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۝ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [سورة القلم:17-33].

 

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