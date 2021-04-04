إضحك على خيبتك ياسعودي والشاطر من يضحك اخيرا..!

هاشم علوي ||

تابعت مقطع فيديو لاحدى القنوات يظهر فيها الاستاذالمجاهد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله محافظ محافظة ذمار وبمعيته على الشاشة احد الاقزام السعوديين المسميين محللين استراتيجيين المسخ عبدالله القحطاني وهو يضحك على كلام المجاهد البخيتي الذي رد عليه برد شافي للصدور وكانت آخر عبارة البخيتي ان اضحك على خيبتك، ويتضح من تلك القهقهة التي لاتصدر سوى من القرود ان السعودي في ورطة اكدها المجاهد البخيتي بان الشعب اليمني يمرغ انف السعودي بالوحل وان اصوات البكاء والتباكي والعويل والصراخ صارت تسمع في ارجاء المعمورة عندما يظرب الجيش اليمني مصادر الطاقة السعودية وقواعده ومطاراته العسكرية، تلك الضحكات الفارغة الجوفاء تخفي خلفها وجعا والما شديدا تعانيه مملكة الرمال وبعران الخليج.

هذا المسخ القحطاني السعودي كانت له صولات وجولات كبيرة وكثيرة بالترويج للعدوان والتحريض على الشعب اليمني وكانت لقاءاته المتلفزة تقدم التوجيهات لقوى المرتزقة لدخول صنعاء وعندها رغم نشوة الوصول الى نهم والاقتراب من صنعاء لم تسمع تلك القهقهات انما الحسرات والتشنج والغيض والحنق على أداء ادوات العدوان التي تلقت الهزائم تلوالهزائم وكان يهاجم ماتسمى بالشرعية ومليشيات الاخوان مثلما فعل سلفه الكويتي المرتزق الشلموني وصولا الى الاهانات للمرتزقة عبر الشاشات والفضائيات ولم تظهر اسنان القحطاني المسعود بالابتسامات الباهتة والقهقهات الفارغة سوى بعد ان تلقت مملكة بني مردخاي وتحالفها العدواني الهزائم على الارض والعمق السعودي والاماراتي وتلقي ادواتها الخزي والهزيمة في مختلف الجبهات.

تلك الضحكة الباهتة الصفراء لن تدوم طويلاً لان القادم لن يترك لها مجالا للظهور لان الهزيمة الظاهرة على المحللين المسعودين والادوات من المرتزقة هي التي اوصلتهم الى العويل وتبادل الاتهامات بالخيانات والخذلان فكثيرا مانسمعم يتهمون بعضهم بالخيانة عقب كل هزيمة وخذلان التحالف عقب كل مع فشل.

انها الهزيمة التي لايريد البعران الاعتراف بها وان انوفهم باتت بالوحل ولن تجدي قهقهة القرود يا احفاد القردة ولن ترون الشعب اليمني الا حيث تكرهون.

تحية للمجاهد الاستاذ محمد البخيتي والف تحية للقوات المسلحة اليمنية الباسلة وللقوة الصاروخية وطيران الجو المسير ولكل الغيارى على ارضهم ووطنهم وسنتبئك الايام عمن يضحك اخيرا ياسعودي.

اليمن ينتصر.. العدوان ينكسر.

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.