اليمن

على أبواب مأرب يكسر عظم تحالف داعش والقاعدة الصهيوهابي..

52 2021-04-02

 

  هاشم علوي  ||

 

ثلاثون الف غارة جوية نفذها طيران العدوان السعوصهيوامريكي على محافظة مأرب اليمنية خلال ستة اعوام حتى اللحظة.

القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية تسطر اروع البطولات خلال عملية تحرير محافظة ومدينة مأرب حتى وصلت الى ابوابها وطوقتها من جميع الجهات وبات تحريرها قاب قوسين او ادنى، تدار العملية العسكرية بإقتدار واستراتيجية النفس الطويل وعلى نار هادئة.

تحالف العدوان السعوصهيوامريكي ادرك خطورة الموقف بالنسبة لقواته وقوات مرتزقته التي منيت بالهزائم المتتالية حتى قرعت القوات المسلحة اليمنية ابواب مدينة مأرب مما حدا بتحالف الشر استدعاء واستجلاب ادواته من التنظيمات القاعدية والداعشية والاخوانجية للدفاع عن آخر معقل لماتسمي الشرعية الرذيلة وادواتها القاعدية والداعشية وحشدت العالم المنافق للتحذير من تحرير مارب واستحضرت المبادرات المسخ وكلفت المبعوثين للتحرك الدبلوماسي لاحداث اختراق لاطفاء معركة مارب دون جدوى.

تحالف العدوان وادواته ومرتزقته ومنظماته المنافقة ملئت الدنيا ضجيجا وعويلا ونواحا حول النازحين القاطنين في مخيمات بمحيط مدينة مارب والتي تستخدمها دول القذارة وادواتها من المنظمات الارهابية التكفيرية  الانسانية دروعا بشرية لحمايتها من الانهيار الحتمي.

القيادة الثورية والسياسية والعسكرية حسمت قرارا تحرير مارب من انجاس الارض باعتبارها ارض يمنية محتلة وقرار لارجعة عنه مع مراعاة حماية النازحين وسلامتهم من اي استهداف وهذا ماتستغله ادوات العدوان بالاحتماء بمخيمات النازحين وتنفيذ عمليات عسكرية من داخلها وحفر الخنادق واستحداث المتارس فيها ومنع النازحين من المغادرة واجبارهم على البقاء كدروع بشرية.

المعركة محسومة مهما حاولت دول العدوان الالتفاف عليها سواء بالمبادرات والمقايضات الغير انسانية او بالاحتماء بالنازحين او تكثيف الغارات الجوية واستقدام المزيد من الجماعات التكفيرية فالجيش اليمني يكسر عظام تحالف العدوان الصهيوهابي على ابواب مدينة مارب ويطحن قواعد بني مردخاي بالعمق باستهداف مناطق حساسة في عاصمة مملكة آل سلول ولن يجدي العويل والصراخ فطريق السلام واضح وجلي وحق الدفاع عن النفس مشروع للشعب اليمني والعالم يسمع قطقطة عظام دول العدوان وادواتها الصهيوهابية وجاري الدعس.

والعاقبة للمتقين.

اليمن ينتصر.. العدوان يحتضر

الله اكبر.الموت لامريكا الموت لاسرائيل.اللعنة على اليهود. النصرللاسلام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
على أبواب مأرب يكسر عظم تحالف داعش والقاعدة الصهيوهابي..
نتائج العدوان على اليمن سقوط التحالف ..
"أنصار الله" تعلن استهداف "مواقع حساسة ومهمة" في الرياض
🌡️ لا تختبروا صبرنا أكثر..!
دور بريطانيا من الماضي حتى مرحلة هذا العدوان على اليمن
في مسقط: مقايضات لا مفاوضات!
لماذا لا يسمع صوت صنعاء في مجلس الامن الدولي؟!
اليمن/ الملف الإنساني أولا..
ماذا لو جنحت بوارج العدوان في باب المندب؟!
الملف الانساني اليمني كأداة حرب ووسيلة ضغط سياسي
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك