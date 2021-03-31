دور بريطانيا من الماضي حتى مرحلة هذا العدوان على اليمن

فهمي اليوسفي ||

شئ جميل أن نلمس إهتمام في التنقيب عن مشاركة بريطانيا في العدوان على بلدنا .. من قبل بعض الجهات المعنية بالتعاون والتنسيق مع الإعلام . ولديها خبرات في مشاريع تقسيم المنطقة الشرق أوسطية . . لهذا دفعني الفضول لأن اكتب هذه السطور .. لأوضح التالي ..

اولآ .. بريطانيا لها أرث عدائي مع اليمن منذ مرحلة الإستعمار سواء من خلال مساعدة السعودية على إغتصاب اراضي يمنية مطلع القرن المنصرم او من خلال إستعمار المربع الجنوبي لبلدنا وتقسيمها الى ٢٢سلطنة ..

ثانيا .. الدور البريطاني .. عاد بشكل غير مسبوق خلال فترة هذا العدوان وهي ضمن المطبخ المركزي للعدوان مع بقية الرباعية ..

ثالثا ..تعمل بريطانيا . بالعدوان على اليمن على ٤مسارات ..

أ... المسار الدبلوماسي الذي يتولى إدارته هو السفير ارون .. وهو مستشرق .. وتحركاته تكشف ذلك وهو مو يقدم الإستشارات لجناح الأجندات التي تسبح للندن وتسجد لواشنطن .والكثير قد سمع قبل يومين لقائه مع طارق عفاش والإشراف على مشروع مجلس طارق المعلن عنه بالمخاء ..

ب..المسار العسكري . وهو المشاركة في وضع وإدارة العمليات العسكرية لدول تحالف العدوان وتزويدها باسلحة من طائرات عسكرية وقنابل وصوار يح بما فيها المحرمة دوليا ..

ج. المسار الأممي . ويتولى إدارة هذا المسار مارتن غريفيث . وهو بريطاني ..

د .. المسار الإعلامي .. وهذا يدار بطاقم إستشاري بريطاني . ويقاس من خلال قناة بي بي سي . وبقية إعلام الإمبريالية الغربية والعربية .. ..

أما إذا عدنا للماضي أي خلال مرحلة الصريع علي عبدالله صالح فسنجد الأجندات البريطانية هي جزء من جسد النظام الذي حكم في صنعاء من ٧٨م ومنهم باسندوة وعشال ومن كانوا بجيش اللوي . وهناك بيوت تجارية وعناصر اخترقت الأحزاب الوطنية..

بريطانيا . هي الأكثر خبرة وإلمام بأسرار المنطقة .

مع الأخذ بعين الإعتبار إنها قبل أن تتخذ قرار في الإنسحاب من الجنوب عام ٦٧م ..ساهمت في هندسة الإنقلاب على السلال وتصعيد الإرياني والنعمان والزمتهم بإستقبال عملائها من الجنوب ومنهم السلاطين . وفي تلك الفترة أدرك البردوني الدور البريطاني الذي أنتقل من الجنوب الى الشمال من تحت الطاولة ثم عبر عن ذلك بقصيدة شعرية ..عنوانها الغزوا من الداخل ..

الغزو من الداخل ...

فظيعٌ جهـلُ مـا يجـري … وأفظـعُ منـه أن تـدري

وهل تدريـن يـا صنعـا … مـن المستعمـر السـرّي

غــزاة لا أشـاهـدهـم … وسيف الغزو في صـدري

فقـد يأتـون تبغـا فــي … سجائـر لونهـا يـغـري

وفـي صدقـات وحـشـي … يؤنسن وجهـه الصخـري

وفي أهـداب أنثـى فـي … مناديـل الهـوى القهـري

وفـي ســروال أسـتـاذ … وتحـت عمامـة المقـري

وفي أقراص منـع الحمـل … وفـي أنبـوبـة الحـبـر

وفـي حـريـة الغثـيـان … وفـي عبثـيـة العـمـر

وفي عَود احتـلال الأمـس … فـي تشكيـلـه العـصـر

وفـي قنينـة الوسـكـي … وفـي قـارورة العـطـر

ويستخفـون فـي جلـدي … وينسلـون مـن شعـري

وفـوق وجوههـم وجهـي … وتحـت خيولهـم ظهـري

غـزاة اليـوم كالطاعـون … يخفـى وهـو يستشـري

يحجـر مـولـد الآتــي … يوشي الحاضـر المـزري

فظيع جهـل مـا يجـري … وأفظـع منـه أن تـدري

يمانيـون فـي المنـفـى … ومنفيـون فـي اليـمـن

جنوبيون في ( صنعـاء ) … شماليـون فـي ( عـدن )

وكالأعـمـام والأخــوال … فـي الإصـرار والـوهـن

خطـى أكتوبـر انقلـبـت … حزيـرانـيـة الـكـفـن

تَرَقّـى العـارُ مـن بيـعٍ … إلـى بيـعٍ بــلا ثمـنِ

ومـن مستعـمـر غــازٍ … إلـى مستعمـر وطـنـي

لمـاذا نحـن يـا مربـي … ويـا منفـى بـلا سكـن

بـلا حلـم بـلا ذكــرى … بلا سلـوى بـلا حـزن ؟

يمانـيـون يــا( أروى ) … ويا ( سيف بن ذي يزن )

ولـكـنـّا برغمـكـمـا … بـلا يُمـن بــلا يـَمـن

بـلا مــاض بــلا آت … بـلا سِـرّ بــلا عـلـن

أيا ( صنعاء ) متى تأتين ؟ … مـن تابـوتـك العَـفـن

تُسائِلُنـي أتـدري ؟ فــات … قبـل مجيئـه زمـنـي

متـى آتـي ألا تــدري … إلى أيـن انثنـت سفنـي

لقـد عـادت مـن الآتـي … إلـى تاريخهـا الوثـنـي

فظيعٌ جهـلُ مـا يجـري … وأفظع منـه أن تـدري

شعاري اليوم يـا مـولاي … نحـن نبـات إخصـابـك

لأن غـنــاك أركـعـنـا … علـى أقــدام أحبـابـك

فألَّهْنـاك قلـنا : الشمـسُ … مـن أقبـاس أحسـابـك

فنم يا ( بابـك الخرمـي ) … على ( بلقيس ) يا ( بابك )

ذوائبهـا سريـر هــواك … بعـض ذيـول أربـابـك

وبـسـم الله جـــلّ اللهُ … نحسـو كـأسَ أنخـابـك

أمير النفـط نحـن يـداك … نـحـن أحــد أنيـابـك

ونحـن القـادة العطشـى … إلـى فضـلات أكـوابـك

ومسئولون في ( صنعاء ) … وفراشـون فــي بـابـك

ومـن دمنـا علـى دمنـا … تَمَوقـع جيـش إرهابـك

لقد جئنـا نجـر الشعـب … فـي أعـتـاب أعتـابـك

ونأتـي كـلّمـا تهـوى … نُمَسّـحُ نـعـل حُجّـابـك

ونستـجـديـك ألـقـابـا … نتـوجـهـا بألـقـابـك

فمرنـا كيفمـا شــاءتْ … نوايـا لـيـلِ سـردابـك

نعـم يـا سيـد الأذنـاب … إنـّـا خـيـرُ أذنـابــك

فظيعٌ جهـلُ مـا يجـري … وأفظـعُ مـنه أن تـدري.....

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رحم الله الشاعر عبدالله البردوني .. فقد كان اكثر إدارك لخطر الأنجليز

ولا غرابة أن توجد وثائق تؤكد ضلوعها بالعدوان على اليمن ..بل لديها مطامع قديمة جديدة في الساحة اليمنية وشرح هذا الدور يحتاج لمساحة كبيرة . من الوقت ..

لكن الحليم تكفيه إشارة ..

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فهمي اليوسفي

نائب وزير الإعلام