اليمن

عاصفة العجز والعام السابع للصمود اليمني

46 2021-03-28

 

  هاشم علوي ||

 

لااخفيكم سرا أني اخترت لفظ عاصفة العجز من تغريدة احد المرتزقة اليمنيين القابعين خارج اليمن واعجبت بالتسمية ان تأتي على لسان احد مرتزقة دول العدوان الذين باركوا العدوان السعوصهيوامريكي منذ انطلاقته على الشعب اليمني وكل ذلك بعد ان تلقى تحالف العدوان الصفعات تلوالصفعات على مدى ستة اعوام.

كلمات المرتزق تلك لاتنبئ عن اعتراف بالحق بقدر ماتثبت نكران الادوات لصنيع اسيادها ووصول التحالف الى الهزيمة امام صمود وصبر وبأس الشعب اليمني العزيز..

تلك العبارة تذكرنا بعويل المرتزقة كلما تلقوا الهزائم التي تجعلهم يتباكون ويتبادلون فيما بينهم تهم الخيانة وادعاء خذلان التحالف لهم حال تأخر اوفشل طيران العدوان السعوصهيوامريكي في اسناد معاركهم التي يعتمدون عليها بالمطلق لتمهد لهم الطريق للتقدم وكثير ا ماتنكر المرتزقة لاكثر من ٢٥٠الف غارة جوية لم تحقق لهم شيئ سوى انها امعنت في قتل الابرياء والمدنيين والنساء والاطفال والمقدرات والمرافق الحياتية التي تمس حياة الشعب اليمني، تلك الغارات الاجرامية لطيران العدو باتت خارج سياق المعركة بشكل كبير بعد ان وصلت القوات المسلحة اليمنية الى تحييدها وملاحقتها في سماء اليمن وفي مرابضها بالمطارات والقواعد العسكرية التي تنطلق منها لتنفيذ اعمال عدائية بالاجواء اليمنية بمختلف انواعها الحربية والتجسسية والاستطلاعية سواء الامريكية اوالبريطانية اوالصينية اوالتركية فاغلب صنوفها اسقطت وداستها اقدام المجاهد والمقاتل اليمني.

اليوم يعيش الشعب اليمني مرحلة النصر وتلقين عاصفة العجز الهزيمة ولايريد تحالف الشر الاعتراف بالهزيمة ولايريد المرتزقة الهاربون في فنادق الرياض وشاليهات انقرة وفلل شرم الشيخ الاعتراف بالهزيمة مع ادراكهم بعجز عاصفة العجز وفشل تحالف الشر والتخلي عنه والعودة الى صف الوطن وقد رصدت وسائل الاعلام الوطنية مشادات كلامية فيما بين مرتزقة يمنيين وسعوديين كلا يكيل التهم للاخر دون الالتفات الى قوة الله التي استمد منها الشعب اليمني النصر والعزيمة والارادة والبأس الشديد.

الشعب اليمني بصموده الاسطوري استطاع تجاوز مراحل النشوة التي تجسدت لدى المرتزقة والمنافقين بداية العدوان التي روجت لمايمليه تحالف العدوان من الاكاذيب وزمجرة الخونة بتحقيق انتصارات وهمية املتها عليهم عمليات الاغراق بالمال والسلاح والطيران المحلق فوق رؤس الشعب اليمني فكانت احلامهم كسراب بقيعة حسبه المرتزقة نصرا لاسيادهم ولاطماعهم فخابوا وخابت احلامهم مع ولوج الشعب اليمني للعام السابع بقوة واقتدار ارهقت تحالف العدوان ومرغت انفه بالوحل.

الشعب اليمني بثباته وصبره وصموده قدم نموذجا فريدا لايقارن باي شعب بالمعمورة من حيث التضحيات والانتصارات وانزال الهزيمة بدول العدوان المنهك المهترئ الذي يبحث باروقة الامم وسائل انزال الحمار من الشجرة واخراج البغل من الوحل.

اليمن ينتصر والعدوان ينكسر.

الله اكبر. الموت لامريكا. الموت لاسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للاسلام.

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