اليمن

هل وصلت رسائل الشعب  اليمني الى شعوب وانظمة وحكام وحكومات العالم ؟!

48 2021-03-28

 

  هاشم علوي ||

 

بمناسبة اليوم الوطني للصمود اليمني في وجه العدوان السعوصهيوامريكي الاجرامي للعام السادس والبدء بالعام السابع في ظل العدوان والحصار، تحدث بالمناسبة قائد الثورة وتحدث رئيس الجمهورية وتحدثت القوات المسلحة اليمنية وتحدث الشعب اليمني من خلال احتشاد الملايين بساحات المحافظات اليمنية الحرة لايصال رسائل الشعب اليمني الى انظمة وشعوب العالم، قائد الثورة ورئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب اليمني جميعهم عبر واوضح وبين مظلومية الشعب اليمني والتصدي للعدوان والصمود في وجه العدوان والحصار كلا بأسلوبه وطريقته وترجمة لواقع المعركة وتطوراتها وآثارها ونتائجها واستراتيجياتها.

وبعيدا عن فحوى الخطابات الواضحة ولاتحتاج الى تحليل اوقرأة بقدر ماتحتاج من دول العدوان وشعوب وحكومات العالم الى الفهم الواعي لمجريات الامور وانعكاساتها على المنطقة والعالم كما ان الخروج المليوني للشعب اليمني المكمل لكلمات القيادة الثورية والسياسية والعسكرية يحتاج الى عقول واعية ومستنيرة لفهم وتلقف الرسائل الجلية من هذه الحشود الصابرة تحت القصف والحصار من ستة اعوام والبدء بالعام السابع.

الرسائل التي حملها الشعب اليمني  في اليوم الوطني للصمود لابد ان تصل الى شعوب المنطقة والاقليم والقارات والعالم وعلى شعوب العالم التي تقبع تحت نير ووطئة الاستبداد للانظمة الدكتاتورية التي اجهزت على حرية التعبير في بلدانها ان تستلهم من الشعب اليمني معنى الصمود والتحدي والتضحية من اجل العزة والكرامة والاستقلال والسيادة فالملاحظ ان حكومات العالم قد وقعت في فخ الفلك الامريكي والصهيوني الذي يجعل من الانسان عبدا يلهث خلف لقمة العيش ولايهمه من يحكمه وبأي اسلوب اونظام حكم سياسي فشعوب العالم مشغولة بالترف واللهو والغرائز وملئ البطون دون ان يكون لها قرار في صياغة واقعها ومستقبل اجيالها ودون الالتفات الى مايدور بالعالم والطريق الذي تسلك بها الانظمة العالمية ودول الاستكبار العالمي التي تقود شعوب العالم الى الهاوية.

الشعب اليمني مدرسة عريقة بالنظال والجهاد ضد المستعمر والغازي حتى صارت ارضه معروفة للعالم بانها مقبرة الغزاة ومع هذا لم ترعوي بعض الانظمة المستبدة المتغطرسة في ان تمس السيادة اليمنية وتشارك بالعدوان على الشعب اليمني الذي يدعوا شعوب العالم الى الالتفات الى هذه الحرب العبثية والعدوان السافر والحصار الجائر ويسئل النظام الذي يحكمه لماذا يشارك بالعدوان على الشعب اليمني؟ وماهي مصلحة الشعب في المشاركة بهذا العدوان؟ وماذا تحقق للشعوب من وراء هذا العدوان؟ وهل رأت شعبا كالشعب اليمني كلما تصاعد العدوان واشتد الحصار القذر والمتوحش إزداد صمودا وبسالة وتحديا وصلابة وازداد قوة وعنفوان وبطولات تذهل العالم الخانع تحت العبائة الامريكية والصهيونية.

احرار العالم وهم قلة حددوا خياراتهم وتضامنوا مع الشعب اليمني والمنصفين منهم اشادوا ببطولات ابناء اليمن في كسر الهيمنة والاستكبار العالمي  وانزال الهزيمة بالمعتدين واذلالهم بظربات حيدرية لاتلتقطها الاقمار الصناعية وطائراتهم التجسسية وراداراتهم الارضية ودفاعاتهم الجوية والقوات البرية التي تحمي مصالح ومنشئات العدوان السعوصهيوامريكي.

الشعب اليمني محب للسلام والامن والاستقرار له ولجيرانه واشقائه العرب والمسلمين وشعوب العالم وحريص وفي مقدمته القيادة الثورية والسياسية والعسكرية على امن وسلامة الملاحة الدولية ومصادر الطاقة وامدادات الطاقة التي تتباكى وترفع اصوات العويل اليوم.

رسائل الشعب اليمني واضحة وضوح الشمس والنصر قادم بتأييد الله وسواعد رجال الرجال وعلى الشعوب الخانعة ان تستلهم الدروس من الشعب اليمني وقد كررنا ذلك كثيرا فلانريد ان نقول للشعوب ان التكرار يعلم الحمار بقدر مانقولها للحكام والحكومات والانظمة.

والعاقبة للمتقين.

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

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