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اليمن

اليمن/ العام السابع من الصمود الاسطوري والتحدي


 

 

حميد عبد القادر عنتر ||

 

العام السابع من الصمود والتحدي

 لاكبر عدوان عالمي شهدته الكره الارضيه

سيتم تغيير التكيتك العسكري بما يتناسب مع ضروف المرحله

الشعب اليمني سوف يرسم مراحل المرحله القادمه في ثلاثه خطوط

خط عسكري وتصعيد عسكري غير مسبوق من خلال رفع الجاهزية للقوة الصاروخية والطيران المسير وتكثيف الضرب على العمق السعودي كذلك الامارات سوف تتعرض لضربه عسكريه في دبي وابو ظبي والشارقه

خط سياسي ودبلوماسي من خلال الناطق الرسمي لحركة انصار الله وجولات مكوكية لتوضيح الرؤية الشامله وخارطة الطريق للحل السياسي الشامل في اورقة   المجتمع الدولي

خط  اعلامي من خلال الكتاب والنشطاء والمفكرين والصحفيين وقادة الفكر والراي لدحض الاعلام المعادي وفضح جرائم العدوان السعودي الامريكي وابراز مظلومية اليمن للعالم الخارجي وبمساعدة كتاب ومفكري دول محور المقاومة وكذلك رؤساء المواقع والوكالات الدوليه الاخبارية وجميع وسائل الاعلام المختلفه التابع لدول محور المقاومة

وهذا العام السابع هو عام النصر وهزيمة قوى الاستكبار العالمي

ورفع علم اليمن في جميع المحافل الدوليه وسوف تكون العاصمه السياسية صنعاء مزار وقبلة الاحرار من مختلف دول العالم

هذا والعاقبة للمتقين

 

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