دور الجاليات العربيه والاسلامية في الولايات المتحدة الامريكية وفي كل دول العالم لابراز مضلومية اليمن للعالم

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✍️الدكتور علي حزام الهديس والصلاة والسلام على الرسول الاعظم وعلى اهل بيته الاطهار في مقدمة مقالي هذا ارفع اسمى ايات التهاني والتبريكات الى السيد العلم عبد الملك الحوثي قائد الثورة والى القيادة السياسيه والى شعبنا اليمني العظيم المحاصر والى الجيش واللجان الشعبيه المرابطين في مواقع العزة والشرف والكرامة والى القوة الصاروخيه والطيران المسير الذي نكل بالعدو السعودي اشد تنكيل في العمق السعودي ولقنه ضربات حيدرية موجعه في مختلف الجبهات بمناسبة مرور ست سنوات عدوان عالمي على اقدم حضارة في الكوكب اليمن اصل العرب ست سنوات من الصمود الاسطوري الذي صمد شعبنا العظيم لم يصمد شعب في العالم مثل صمود الشعب اليمني نبارك لكل ابناء الشعب اليمني من المهره الى صعده بمناسبة هذا الصمود الاسطوري وهزيمه اكبر ترسانه عسكرية على مستوى العالم لاشك ان الجاليات العربيه والاسلاميه في امريكا ء كان لها دور بارز وريادي من خلال تنظيم وقفات احتجاجيه مع بعض النشطاء من ابنا ء الجاليه والمنظمات الدوليه لكشف وفضح جرائم العدوان السعودي الامريكي امام العالم وكان للجاليه اليمنية دور كبير في امريكاء اخر وقفه احتجاجيه نفذتها الجاليه قبل اربعه شهور قبل صعود الرئيس الامريكي المحسوب على الحزب الديمقراطي جوبايدن وتم تسليم بيان احتجاج للسيناتور شومر رئيس الحزب الديمقراطي واستوعد اول ما يمسك الحكم جوبايدن في البيت الابيض سوف يصدر قرار دولي بفك الحصار ووقف العدوان ونحن الان منتظرين وعد جوبايدن ان نفذ وعده مالم هناك تحضير لاكبر مسيره مليونيه الى البيت الابيض في واشنطن سوف يشارك في المسيره كل ابناء الجاليات العربيه والاسلاميه من مختلف الولايات المتحدة الامريكية وسيتم رفع الاعلام والشعارات حتى ينفذ وعده الرئيس الامريكي بوقف الحرب العسكرية على اليمن وفك الحصار هذا جانب ايضا كان للجاليه اليمنية في كل دول العالم مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء دور بارز ومشرف من خلال حشد المنظمات الدوليه والنشطاء والمحاميين الدوليين والكتاب والمفكرين وسفراء السلام من مختلف دول العالم لابراز مضلومية اليمن على مستوى العالم وفضح قبح وجرائم العدوان السعودي الامريكي خلال ست سنوات من العدوان العالمي في ختام مقالي هذا نوجه رساله للنظام السعودي والاماراتي عليها الرحيل فورا من اليمن وترك اليمنيين يقررو مستقبلهم السياسي وعلى الادارة الامريكيه سرعه اصدار قرار دولي من مجلس الامن بوقف الحرب ورفع الحصار اذا كان هناك نيه جادة لاحلال السلام والعمل على الحل السياسي الشامل والدبلوماسي وجمع الاطراف السياسيه اليمنيه على طاولة الحوار والتوافق على تشكيل سلطة انتقاليه لمده سنه يشارك فيها كل القوى السياسيه بدون اقصاء اي مكون سياسي حتى يتم الاعداد والتهيئه للانتخابات البرلمانية والرئاسيه ومن فاز بالصندوق تسلم له السلطه والكل يشارك ببناء الدوله هذا والعاقبه للمتقيبن