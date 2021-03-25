آل سعود يرفعون المصاحف في اليمن..!

مهدي المولى ||

· مبادرة آل سعود في اليمن لعبة خبيثة لا تختلف عن لعبة رفع المصاحف

مبادرة مهلكة آل سعود التي سمتها مبادرة سلام في اليمن لعبة خبيثة وحقيرة تستهدف تضليل الشعب اليمني وخداعه معتقدة إنها بهذه اللعبة الخبيثة تستطيع أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه في عدوانها الوحشي الإجرامي على الشعب يمكن تحقيقه في هذه المبادرة الخبيثة التي أعلنتها أخيرا وليست الطرف الرئيسي والأساسي في هذا العدوان لكنها لا تدري أنها كشفت عن ضعفها وعن هزيمتها وأنها غير قادرة على حماية نفسها.

وهذه المبادرة اللعبة الخبيثة تذكرنا باللعبة الخبيثة التي لعبتها الفئة الباغية بقيادة الفاسق المنافق معاوية خلال عدوانها وحربها الظالمة على المسلمين بقيادة الإمام علي عندما وصلت الفئة الباغية على وشك الانهيار و الهزيمة وبدأ الطاغية معاوية يفكر بالفرار من المعركة لينجوا بنفسه فطرحت لعبة مبادرة رفع المصاحف والدعوة الى وقف القتال وتمكنت الفئة الباغية من حماية نفسها وأدت الى تحرك الطابور الخامس الذي أسسه الطاغية وبالتالي أدى هذا التحرك الى خلق انشقاقات في صفوف القوة الإسلامية من هذا يمكننا القول ان مبادرة لعبة رفع المصاحف والدعوة الى وقف القتال لم يأت بنت ساعته بل مخطط له ومهيأ له مسبقا من خلال تشكيل طابور خامس أمثال الخوارج والأشعث بن قيس وأبو موسى الأشعري وأبن ملجم وغيرهم الكثير وكان لكل واحد من هؤلاء المنافقين الفاسدين مهمة وحركة يتحرك بها وفق إشارة معينة.

لهذا نقول للشعب اليمني ان يكون على يقظة وحذر من هذه اللعبة المبادرة التي طرحتها مهلكة آل سعود لا تصدقوا آل سعود وكلابها فأنهم لا يريدون إلا ذبحكم وسبي واغتصاب نسائكم وتدنيس مقدساتكم وتدمير كل ما هو إنساني وحضاري وثقافي في عقولكم وفي أرضكم أيها الشعب اليمني إياك ان تنخدع بهذه اللعبة بهذه الخدعة.

فالمبادرة لا تعترف بالشعب اليمني وقيادته الحرة أنصار الله بل تعترف بخونة الشعب اليمني بالمجموعات الإرهابية الوهابية القاعدة داعش و المرتزقة التي أجرتها واشتر تها وكلفتها بمهمة قتل أبناء اليمن الأحرار وتدمير أرض اليمن المقدسة وتحويل اليمن من أرض الحضارة والقيم الإنسانية الى أرض البداوة والقيم الوحشية.

هذه المبادرة جاءت لتوحد الطابور الخامس الذي أسسته مهلكة آل سعود في اليمن وتنظم حركته في مواجهة الشعب اليمني وقيادته أنصار الله وخلق الفوضى في اليمن ومن ثم الحرب الأهلية التي لا تذر ولا تبقي لهذا على الشعب اليمني الحر التمسك بقيادته والالتفاف حولها ومراقبة الطابور الخامس وكشفه تحت أي ستار وتعريته و إلقاء القبض عليه وعدم التساهل معه مهما كانت الأغطية التي يتستر بها والإسراع الى التخلص منه إنه وباء قاتل ومدمر.

لهذا على الشعب اليمني ان يكون واثقا بالنصر على أعدائه آل سعود وأسيادهم آل صهيون وكلابهم الوهابية القاعدة داعش ويكون واثقا بأن الحياة له والنصر له وأن أعدائه الى الزوال والتلاشي ولا مكان لهم على الأرض لهذا عليه أي على الشعب اليمني ان لا يلين ولا يتوقف ولا يتراجع أمام هذه المبادرة ومن طرحها أنها حفرة كبيرة من النار الهدف منها رميكم فيها.

وهذا يتطلب منك أيها الشعب اليمني مواصلة النضال والتحدي والاستمرار في مواجهة عدوكم المتوحش الحاقد لأنك شعب حضارة ومعرفة وثقافة وحرية وعدوكم آل سعود قبائل بدوية ومتوحشة جاهلة ترى في الحضارة والمعرفة والثقافة والحرية عدوا لها.

المبادرة تريد ان تبرئ آل سعود من الحرب التي أعلنتها على الشعب اليمني التي بدأت منذ أكثر من ست سنوات وتصورها إنها حرب بين أبناء الشعب اليمني نفسه لهذا صرخ الشعب اليمني صرخة واحدة وقال ان الحرب بين الحضارة والحرية التي يمثلها الشعب اليمني وبين الوحشية والعبودية التي يمثلها آل سعود لهذا على آل سعود إن أرادوا السلام أن يوقفوا عدوانهم ويسحبوا جيوشهم ومرتزقتهم ورفع حصارهم الظالم ويعتذروا للشعب اليمني ويدفعوا تعويضات عن كل الأضرار التي لحقت باليمن أرضا وبشرا وإلا لا للمبادرة ولا لوقف القتال فالشعب اليمني قرر الشهادة او الحرية وصرخ بوجه أعداء الله هيهات منا الذلة كما قال الإمام الحسين في يوم ألطف الخالد والله لم أر الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما.

فالحرب الدائرة في اليمن ليست بين أبناء اليمن بل إنها حرب عدوانها شنتها مهلكة آل سعود وكلابها الوهابية منذ ست سنوات ولا تزال مستمرة لأنه شعب حر وشعب حضاري .

لهذا أعلن ألشعب اليمني الحر ان نيران الحرب التي أشعلها آل سعود وكلابهم الوهابية ومرتزقتهم المأجورة نحن الذين نخمدها ونطفئها بأقدامنا من خلال تحدينا لتلك النيران ومواصلة النضال ضدها.

لهذا على آل سعود إن يدركوا إن مبادرتهم هذه كشفت ضعفهم وهزيمتهم لهذا عليهم التنازل إمام إرادة الشعب اليمني والاعتذار له وإلا لا عاصم لكم من غضب الشعوب الحرة التي غضبها هو غضب الله.