اليمن

اليمن/ الأطفال يشكلون ربع الخسائر البشرية خلال السنتين الأخيرتين


 

متابعة ـ فهد الجبوري ||

 

الأزمة الانسانية في اليمن : تقرير جديد يؤكد أن الأطفال يشكلون ربع الخسائر البشرية خلال السنتين  الأخيرتين

أكد تقرير جديد أن الأطفال يشكلون ربع الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب التي تقودها السعودية ، والتي دخلت عامها السابع دون وجود مسعى حقيقي لإنهاء هذه الحرب الظالمة التي تعد من أكثر الحروب بشاعة ومأساوية .

فقد ذكر تقرير لمنظمة " انقذوا الأطفال " صدر الثلاثاء ٢٣ مارس ٢٠٢١ ، أن هناك ٢٣٤١ حالات وفيات واصابات مؤكدة بين اطفال اليمن خلال الفترة من ٢٠١٨ الى ٢٠٢٠، بالرغم من أن الرقم الحقيقي هو أعلى من ذلك بكثير .

وقال التقرير انه في العام ٢٠١٨ كان هناك طفل واحد من كل خمسة مدنيين قتلوا جراء العمليات الحربية، لكن العدد قد ارتفع من طفل واحد الى أربعة في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ .

وبعد ست سنوات من الحرب، يوصف اليمن بأنه البلد الذي يشهد أسوأ أزمة انسانية في العالم مع حاجة ٢٠,٧ مليون انسان ، أو ٦٦٪؜ من السكان ، من بينهم ١١,٣ مليون طفل الى المساعدة.

ويقول تقرير منظمة " انقذوا الاطفال "  أن ١,٨ مليون طفل تحت سن الخمس سنوات يعانون حاليا من سوء التغذية متوسط الشدة، بينما يعاني ٤٠٠ ألف طفل تحت سن الخامسة من سوء تغذية بدرجة شديدة .

وحذرت المنظمة في تقريرها أن هناك نقصا شديدا في التمويل الذي هو عنصر أساسي لمساعدة هؤلاء الأطفال المحتاجين الى الدعم والرعاية .

وقالت " في الوقت الذي يحتاج فيه أطفال اليمن الى مساعدة العالم ، تجد أن مستويات التمويل في الوقت الراهن قد هبطت على نحو كبير ، وأصبحت لا تسد الا فقط نصف الحاجة "

واضافت إن المجاعة التي هي من صنع الانسان تلوح في الأفق والتي تفاقمت بسبب القتال المستمر في المناطق المدنية، وبسبب الحصار وانقطاع المساعدات الدولية 

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