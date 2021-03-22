اليمن

اليمن/ العدوان يقصف صوامع الغلال البالستية ومزرعة الدواجن المسيرة

56 2021-03-22

 

  هاشم علوي ||

 

اقذر من تحالف العدوان لم تر عيني قط والعالم يشهد بحقارة ودنائة ورخص دول العدوان ومرتزقتها والكائنات لم تعلم اتفه وسقاطة وانحطاط هذا التحالف بدوله ورؤسائه وملوكه وامراءه وقياداته المبتذلين المجرمين المهزومين لايقنعون بصفعهم بالاحذية والصواريخ والتنكيل في جبهات القتال ولايزجرون بإذلالهم بالطيران المسير والصواريخ بالعمق والحدود وعمق العمق ولايخجلون من فشلهم وهزيمتهم النكراء امام الشعب اليمني العظيم العزيز المجاهد.

دعيت فيهم الاخوة فلم يلقوا لهاقدرا دعي فيهم الجوار ولم يجد لهامكانة دعيوا بحق الدين واللغة والتاريخ والانسانية والضمير ولم يستجيبوا لها تمت مناجاة النخوة فيهم والقيم والاعراف والاسلاف ولم تجد لها صدى في ضمائرهم استنهضت فيهم الغيرة والحمية ولم تنهض استنفرت فيهم االعواطف ولم تستثار تداعى الناس لمخاطبة الحكمة والرشد والعقل والمنطق فلم تستجب وعلى مايبدوا ان كل ذلك قد دخل في غيبوبة وتيه وظلال في انحراف واضح وانسلاخ فاضح عن كل معاني الرجولة ودخلت دول العدوان نفق العدوانية المفرطة الخارجة عن فطرة الله التي فطر الناس عليها.

كل ذلك وغيره لعل وعسى ان يرعوي تحالف الشر عن عدوانه وحصاره للشعب اليمني دون جدوى من ذلك وهذا مافهمته القيادة الثورية والسياسية والعسكرية التي نصحت واعدت العدة واعلنت شعار يدا تبني ويدا تحمي) وهذا هوالموقف الذي سيحقق للشعب اليمني ارادته في هزيمة العدوان وايقافه ورفع الحصار ومعالجة آثاره وهو الحاصل بعد مرور ستة اعوام من العدوان السعوصهيوامريكي والحصار وإلا ماذا يعني قصف طيران العدوان لصوامع الغلال والحبوب بالصليف في محافظة الحديدة التي شملها اتفاق اونفاق السويد؟ وماذا يعني قصف تحالف العدوان لمزرعة تربية الدواجن في محافظة عمران؟ وماذا يعني قصف طيران تحالف المثليين لمنطقة النهدين بالعاصمة صنعاء بالقنابل العنقودية من نوع c. b. u. 58وقنابلة mk_8الامريكية المحرمة دوليا والتي يعتبر استخدامها في الحروب جرائم حرب والتي تحدث انفجارات متتالية يحاول تحالف العدوان السعوصهيوامريكي تظليل الرأي العام العالمي بانه استهدف مخازن الصواريخ البالستية ومصانع الطيران المسير في تظليل واضح يظهر حجم الهزيمة التي مني بها ولايريد الاعتراف بها وبقدرة الشعب اليمني ان يمرغ انفه بالوحل.

الحقيقة ان تحالف الحقارة والنذالة قدتمكن من استهدف مزرعة لتفقيس الدواجن المسيرة وصوامع غلال الصواريخ البالستية  وليعلم العالم ان الرد سيطال ارامكوا مرار وتكراراً حتى تخرج عن الخدمة وان مقابل مزرعة الدواجن وصوامع غلال الحبوب لن يكون سوى محطات تحلية المياة والكهرباء وآبار النفط فاصغر كتكوت في مزارع الشعب اليمني اغلى من سلمان وابنائه وجنوده ومن تحالف معهم ومرتزقته وان اصغر كتكوت برأس جندي من جنود العدوان وان كل حبة قمح لن يكون ثمنها سوى طائرة اف 15 ولن يكون مقابل النهدين سوى المينائين جدة والدمام.

وقد اعذر من انذر والعاقبة للمتقين.

الله اكبر.. الموت لامريكا..الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.

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