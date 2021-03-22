اليمن/ استمرار الحصار يدق ناقوس الخطر

احترام المُشرّف * ||

ايام قليلة ونلج في العام السابع للعدوان الصهيوامريكي عبر احذيته في الدويلات التى اسسوها ووضعوا تلك الارجوزات ليحكموها كما يطلب منهم

مرت علينا ست سنوات عجاف من الحصار الخانق لكل منافذ اليمن ومنع لوصول الغذاء والدواء لاهل اليمن الصابرين المحتسبين ست سنوات ومطار صنعاء الدولي مغلق أمام المرضى المتوجب سفرهم للعلاج ومنع لسفن الوقود من الدخول لكي تتمكن المستشفيات من القيام بما يلزم للمرضى حسب امكانياتها

ايها العالم الابله أيها الحقوقيون هل مايحدث في اليمن هو حرب على الحوثي كما تدعون ام هو إبادة جماعية لكل اليمنين

هل هو اعادة الشرعية التى تزعمون ام حقد وضغينة على أبناء سبأ وحمير

ونحن الان على وشك الدخول في العام السابع لهذا العدوان الظالم والحصار فى ازدياد ليحصد ارواح اطفال ونساء وشيوخ ويجعل مرضى الغسيل الكلوي وغيرهم في قائمة الشهداء صبرا

والعالم فى صمت لم يشهد له التاريخ مثيل

والصمت من هذه الحرب أعنف

لماذا كل هذآ التخلي عن شعب كل ذنبه ان قال لا للوصايه الأمريكيه

الا تعلمون ان هذآ الصمت يخزيكم ويجعلكم شركاء فعليين في قتل ابناء اليمن

اما انتم ايها المعتدون

فانتم تعلمون أننامنتصرون عليكم في المواجهات العسكرية وفي الضربات الجوية التى اوجعتكم وضربتكم في الصميم

واننا حاضرون للرد عليكم في كل جبهة وفي كل اعتداء حتى نقهركم ونردكم عن ارضنا صاغرين منحسرين وسيكون ردنا في كل مرة أقوى من ذي قبل كما تعودتم منا

ونحن نعدكم بالصمود

وليس بالاستسلام وبالنصر لابالهزيمة بالقوة لابالضعف وبالشرف لابقتل للابرياء ونحن الموعودون بالنصر

قال تعالى

( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِـمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير)

من سورة الحج- آية (39)

اوالشهادة في سبيل الله

( إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

من سورة التوبة- آية (111)

انتم تحاصرون الأطفال والمرضى والعالم يشارككم هذه الجريمة ولن تخضعونا بحصاركم الهمجي بل ستزيدونا اصرار وقوة ليشهد التاريخ أننافي اليمن كلنا مقاومون

ولكن بطريقة رجال الرجال وليس بطريقتكم فنحن لسنا جبناء مثلكم لنقتل الأطفال اونحاصر المرضى ونقطع عنهم الدواء والغذاء والوقود

وما اقوله للعالم المطبق صمتا

أننا منتصرون بالله وليس بكم ومتكلون على الله وليس عليكم

وهذا مايحدث في ارض الواقع اذا كنتم ممن يتابعون مايحدث فعلا وان كنت اشك انكم تعرفون فعلا مايحدث فمن يتابع الاحداث يعرف جيدا اننا في الجانب الاقوى رغم قلة امكانياتنا

واننا منتصرون رغم حصارنا منتصرون ونحن احياء ومنتصرون ونحن شهداء في جبهات القتال شرفا

وشهداء من الحصار صبراً

أخيراً

أدعو كل احرار وشرفاء العالم النظر بضمير للحصار الجائر الخانق والمسارعة بشق صحيفة الحصار على اليمن والذي تنذر بكارثة إنسانية وان لايتكلوا على المنظمات اللاإنسانية فهي تتبع قرارات ساساتها

تحركوا يا شرفاءالعالم

ودعو ساسة العالم فهم لاضمير لهم

لقد اسمعت لو نادية حيا ولكن لاحياة لمن تنادي .

· كاتبة من اليمن