اليمن

الم تفهم مملكة بني مردخاي أن إيقاف العدوان لمصلحتها؟!

69 2021-03-19

 

هاشم علوي ||

 

ستة أيام على إنقضاء العام السادس للعدوان السعوصهيوامريكي على الشعب اليمني وبدء العام السابع ومازال المشهد ضبابيا لدى دول العدوان والمجتمع الدولي وتطرح كثيراً من الاسئلة عماذا حققت دول العدوان من الحرب على الشعب اليمني بعد ستة اعوام؟ وهل لدى دول العدوان وعلى رأسها مملكة بني مردخاي القدرة على ايقاف عدوانها على الشعب اليمني؟

لقدأصيبت مملكة بني مردخاي في مقتل عندما تهورت بالعدوان على الشعب اليمني والرد اليماني الذي سيكون مزلزلا على هذا النظام الباغي الذي رهن قراره وقرار شن العدوان بيد امريكا واسرائيل والذي ينتظر منهما الحماية والمبادرات والحلول والمخارج والسلاح.

هاهي ارامكوا تقصف وعصب الاقتصاد السعودي يحرق وكل مصالحه ومواقعه العسكرية والاقتصادية تحت مرمى صواريخ اليمن البالستية وطيرانه المسير وهذا ماكان مستبعدا عند بداية العدوان من وجهة نظر الانظمة المشاركة بالعدوان وحلفاؤها وكبار مستشاريها العسكريين والاعلاميين ومراكز ابحاثها التي لجأت للتباكي والعويل والضجيج واستغاثة العالم حماية نظام مملكة الرمال وبني مردخاي وهي التي منعت وافشلت كل مساعي السلام في اليمن من منظور الكبر والاستعلاء والغطرسة بحكم المال والنفط والارتباط بدول الاستكبار العالمي بالحماية والوصاية.

كل يوم يمر على دول العدوان كدهر يرافقه الفشل والهزيمة فتلجأ الى العويل والتباكي والتظليل والفبركة والكذب الذي بدأته مع انطلاق اول قنبلة اسقطهاطيران تحالف العدوان  على الشعب اليمني.

استجداء البيت الابيض حماية مملكة الرمال لن يحدي قلناها مرارا وتكرارا التزود بالطائرات التركية ودخولها خط المعركة ضدالشعب اليمني لن يجدي استجلاب  الدواعش  التركمان ومن شذاذ الافاق من سوريا عبر تركيا وقطر وجماعة الانجاس للقتال في اليمن ضد الشعب  اليمني  لن يجدي، استجلاب مقاتلي حركة طالبان الافغانية لانقاذ الاخوان الانجاس لن يجدي، استجلاب شركات بلاك ووتر لم ولن يجدي تدخل القوات الامريكية وغيرها لن يجدي ولن يجدي نكررها للمرة الالف ان الطريق الوحيد الى السلام وشعور مملكة الرمال والمنطقة بالامان هو ايقاف العدوان ورفع الحصار وخروج المحتلين من كل شبر من الارض والمياه والاجواء اليمنية عندها تنطلق عملية سلام شاملة لليمن ولدول العدوان وغير هذا فأن الحرث بالماء مستمرا من قبل المتباكون من انظمة دول العدوان والامم المتحدة والمجتمع الدولي والمرتزقة المحليين الذين كلما تأخر طيران العدوان في القصف تباكوا وتنكروا للدعم السعوصهيوامريكي على مدى ستة اعوام بالمال والسلاح والغارات.

اليوم وعلى مقربة من العام السابع الوضع  تغير من الناحية العسكرية والتي هي مدخل للعملية السياسية والاقتصادية والانسانية فشعب اليمن المحاصر الصابر المحاهد شب عن الطوق ومزق ثوب الوصاية وارتدى ثوب الحرية والاستقلال والسيادة فلن تستطيع اي قوة بالكون ان تغير من معادلة الصراع ومسار الاحداث ولن توقف انتصارات الجيش اليمني واللجان الشعبية ولم ولن تستطع اي قوة بالكون ايقاف هزائم دول العدوان وادواته على يدالشعب اليمني الذي تمسك بحبل الله المتين وأولئك الخنع تمسكوا بحبل امريكا واسرائيل ومن خلفهم.

انها عدالة القضية وليفهم العالم ان العدوان وادواته الى زوال على ايدي ابطال اليمن مالم تلتقط مملكة بني مردخاي اللحظة وتعي انها ترتكب الاجرام الذي سيكون سبب زوالها من الخريطة والتاريخ.

اليمن ينتصر..  العدوان ينكسر

ارامكوا تحترق والقادم اعظم

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العمليات العسكرية اليمنية حقن لها منافع ..!
الم تفهم مملكة بني مردخاي أن إيقاف العدوان لمصلحتها؟!
الحوثيون يعلنون استهداف شركة "أرامكو" في الرياض بست طائرات مسيرة
الحوثيون يعلنون إصابة "هدف عسكري مهم" في مطار أبها السعودي
اليمن في عز دائم ما دام ركنها اليماني..دول محور المقاومة في سلام
ولنا في " لُطف"  الأسوة والقدوة
اليمن/ الدبلوماسية والإنجازات العسكرية..شوكة الميزان المرعبة..!
اليمن / ارتهان النظام العفاشي للمخابرات الامريكية تفريط بالسيادة الوطنية
اليمن / عزائم شعب تناطح النجوم
 اليمن/ يومٌ تاريخي..مصنعون وقادرون
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك