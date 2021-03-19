اليمن

الحوثيون يعلنون استهداف شركة "أرامكو" في الرياض بست طائرات مسيرة


أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" استهداف شركة "أرامكو" في الرياض بست طائرات مسيرة

.وقال المتحدث باسم حركة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن، يحيى سريع: "نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان، والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية".

وتعهد المتحدث العسكري باسم الحركة بـ"استمرار العمليات وتصاعدها طالما استمر العدوان (في اشارة إلى عمليات التحالف العربي) والحصار".

وتابع المتحدث قائلا: "نجدد دعوتنا لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا".

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