الحوثيون يعلنون إصابة "هدف عسكري مهم" في مطار أبها السعودي

أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يحيى سريع، عن إصابة "هدف عسكري مهم" إثر عملية هجومية على مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال سريع في تغريدة: "بعون الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي استهدفت هدفا عسكريا مهما بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا العزيز".

وكانت القوات التابعة للحركة كثفت من عملياتها العسكرية ضد أهداف سعودية خلال الأسابيع الماضية، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.