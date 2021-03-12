اليمن

صنعاء تزيح الستار عن أسلحة جديدة وتؤكد رسائل الردع والنصر

71 2021-03-12

 

هاشم  علوي ||

 

دشن الرئيس المشير الركن مهدي المشاط يوم امس افتتاح معرض الشهيد القائد للاسلحةالحديثة المصنعة يمنيا والمتظمنة احدث الصواريخ البالستية قصيرة وبعيدة المدى والطيران المسير بانواعها الهجومية والاستطلاعية المختلفة والالغام البحرية المختلفة والمدفعية واسلحة ضد الدروع والقذائف المختلفة.

هذا المعرض الذي يأتي افتتاحه تزامنا مع الذكرى السنويةللشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وعلى مشارف انتها العام السادس للعدوان والولوج بالعام السابع يحمل الكثير من الدلالات والرسائل والردع الاستراتيجي منها ان الشعب اليمني المستضعف الذي شن عليه العدوان قبل ست سنوات قد تجاوز مرحلة الدفاع وتحول الى الهجوم وتحرير الارض من رجس الاحتلال الاجنبي وان القوات المسلحة اليمنية قد عبرت الى مرحلة البناء الذاتي والاعتماد على الذات في بناء القدرات العسكرية الصاروخية والجوية والبرية والبحرية بعد ان كانت قد تعرضت للتدمير الممنهح ابان حكم النظام السابق الذي سهل للامريكان الوصول الى اسلحة الصواريخ والدفاع الجوي وتدميرهافقد استطاعت القوات المسلحة تجاوز المرحلة الحرجة خلال فترة العدوان.

استطاعت القيادة الثورية الحكيمة التي حفزت الارادة اليمنية للتحدي والتصدي للحصار الذي فرضته دول العدوان السعوصهيوامريكي وحرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء وامنع دخول المشتقات النفطية تحت ذريعة منع دخول الاسلحة وهاهو الشعب اليمني يكسر الارادة العدوانية ويبني قدراته العسكرية التي تتصدى للعدوان وتدك اوكاردول العدوان وتسقط ذريعة الحصاروشماعة ايران وتهريب الاسلحة.

المعرض الذي ضمت اجنحته اسلحة وصواريخ وطائرات سيفقددول العدوان النوم والعقل معا من نماذج المعروضات واغراضها ومواصفاتها وقدراتها التدميرية ومداياتها وتكنولوجياتها التي فشلت اشهرالدفاعات الجوية العالمية وراداراتها من اكتشافهاوالتصدي لها وهي تتساقط على القواعدالجوية العسكرية والمطارات وتدك ارامكوا والمنشئات الحساسة بمملكة الرمال التي لاتجيدسوى العويل والتباكي واستجداء العالم الدفاع عن مصادر الطاقة العالمية كما تقول بيانات الخزي والهزيمة لتحالف دول العدوان الذي اصبح عاجزا بمنظوماته الفاشلة حماية جنوده وقواعده وهي رسالة واضحة ان مراكزابحاث الصناعات العسكرية العالمية قدفشلت امام القدرات اليمنية التي تتعاظم كل يوم.

الرسالة الاوضح والجلية التي تؤكدعليها القيادة الثورية دائماً ان استمرارالعدوان والحصار ومنع دخول المشتقات النفطية لن يواجه الا بالقوة وان مثل هذه الصواريخ وغيرها والغير معلنه والتي لم تعلن ومازالت التجارب  عليها تنفذ الى مواقع داخل العمق السعودي  والقادم اعظم.

كشف صنعاء لهذه القوة المشرفة للشعب اليمني تحمل العزة والكرامة والنصر للشعب اليمني لعلها تردع العدوان وتجعله يعيدحساباته العدوانية تجاه الشعب اليمني وتعيد المرتزقة والخونة الى جادة الصواب.

هي رسائل للعام السابع وللعالم بان القادم اعظم ولنترك القوات المسلحة اليمنية تترجم النصر بلغة الصواريخ والطيران المسير اما الالغام البحرية فرسالتها بعيدة المدى مظمونها ان المياة اليمنية محرمة  على الاجنبي وستبتر كل قدم وطئت  ارض اليمن المعروف تاريخيا بمقبرة  الغزاة

العزة والنصر لليمن والخزي والعار والهزيمة لدول العدوان والرحمة للشهداء ولاتهنوا في إبتغاءالقوم وفوقهم فوقهم يامؤمنين فقد اثلجتم صدور الشعب اليمني والعزة لله ولرسوله والمؤمنين.

الله اكبر.. الموت لامريكا..الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود..النصرللاسلام.

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