اليمن

الكشف عن تورط السعودية بنهب أموال المانحين في اليمن!


كشف ناشط يمني على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، فضيحة كبيرة تكشف تورط السعودية بنهب أموال المانحين عبرما یسمى "مركز الملك سلمان المخصص لإدارة المساعدات الدولية لليمن" الذي يشرف عليه السفير السعودي محمد آل جابر.

ونشر الناشط اليمني د.عبدالقادر الخراز وثائق تكشف شراء المركز السعودي 50 عمود كهرباء لمدينة مأرب بقيمة تصل إلى مليون و79 الف دولار وهذا المبلغ يشير إلى أن البرنامج السعودي الذي يشرف عليه السفير ال جابر، الحاكم الفعلي لمناطق هادي جنوب وشرق اليمن، قد ضرب سعر العمود الواحد بـ 10 مرات وفق المقارنة بين التوريد لمأرب وحجة في نفس الجدول, فقد سبق وتم شراء نفس كمية الأعمدة الكهربائية لمحافظة حجة بمبلغ 117 الف دولار وهذا واضح من جدول المدفوعات ادناه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها المركز السعودي بنهب مساعدات اليمن وهو واحد من عشرات المنظمات الدولية التي تتاجر بمعاناة اليمنيين لتستحوذ على عائداتهم.

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الكشف عن تورط السعودية بنهب أموال المانحين في اليمن!
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