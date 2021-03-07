الحوثيون يسقطون طائرة تجسس هجومية تابعة للسعودية غرب اليمن

أعلنت قوات الحوثيين، اليوم الأحد، إسقاطها طائرة تجسس هجومية، تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي فوق أراضي محافظة الجوف شمال غرب اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر “تويتر”: الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق في محافظة الجوف عصر يومنا هذا”.

وأضاف سريع أن عملية استهداف الطائرة نفذت بواسطة “صاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد”.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، عدوانا عبر ما يسمى بالتحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للمجرم عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

ويشهد النزاع العسكري مؤخرا تصعيدا حادا حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة المأرب.