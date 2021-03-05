الحوثيون يعلنون شن "هجوم جوي كبير" على قاعدة سعودية

أكد المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر"، أن المجاهدين الحوثيين شنوا ظهر اليوم "هجوما جويا كبيرا" بواسطة خمس طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2K" على "عدد من الاهداف الهامة والحساسة " في قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة".

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية، بالتزامن مع شنهم هجوما بريا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات العميل عبد ربه منصور المدعومة من تحالف العدوان السعودي، وسط اليمن.