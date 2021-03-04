الحوثيون يستهدفون شركة ارامكو السعودية

اعلن الحوثيون ، اليوم الخميس، استهداف العمق السعودي فجرا بصاروخ وطائرة مسيرة.

المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، قال ان "سلاح الجو المسير قصف هدفا هاما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2K "، مبينا ان "الاصابة كانت دقيقة" .

واضاف ، ان "القوة الصاروخية استهدفت شركة أرامكو السعودية في جدة بصاروخ مجنح".

واختتم بالقول ان "الاستهداف يأتي في اطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار والحرب على اليمن".