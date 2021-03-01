“انتقلنا من الدفاع للهجوم”.. مسؤول يمني: سنعتقل الملك السعودي ونجله ونكبلهما بالسلاسل

هدد مستشار رئاسة مجلس الوزراء اليمني العميد حميد عبدالقادر عنتر، الاثنين، باعتقال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد محمد بن سلمان وتكبيلهم بالسلاسل، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية انتقلت من الدفاع الى الهجوم.

وقال عنتر في تصريحات صحفية، إن “امراء آل سعود الذين يظهرون في وسائل الإعلام ويستعرضون عنترياتهم على الشعب اليمني، اصابهم الذعر والخوف من دوي الانفجارات التي هزت وزلزلت عرش الحكم السعودي ليلة السبت، إذ يُعتبر الصاروخ الباليستي وسرب الطائرات المسيّرة التي استهدفت (السبت) العمق السعودي هي رسائل سلام، تخاطب امراء ال سعود أن اوقفوا عدوانكم على اليمن قبل ان يتم هدم المعبد وتحويل العاصمة السياسية الى ركام لأن القادم سيكون مزلزلاً ومدمراً ومؤلماً وموجعاً لكل عواصم دول العدوان”.

وأضاف، أن “على العدو ان يدرك بعد ست سنوات من العدوان العالمي والحصار المطبق على اليمن أن الحُجة وصلت والمظلومية وصلت، والان انتقلت المعركة من الدفاع الى الهجوم واسقاط المدن السعودية تهميدا للزحف نحو الرياض للقبض على محمد بن سلمان وابوه الخرف المبتلى بالزهايمر وتمريغ انوفهم بالتراب وتكبيلهم بالسلاسل، وتحطيم الاصنام ورفع علم الصرخةه في مكه المكرمة تمهيدا لاقامة دولة العدل الالهي ما لم يرفع الحصار و يتوقف العدوان على الشعب اليمني”.

و كشف العميد عنتر أن “الاهداف المرصودة في بنك أهدافنا للسعودية والإمارات اكثر من 300 هدف تتضمن قصور الحكم والمطارات والموانيء الإستراتيجية و محطات التحلية و توليد الطاقة الكهربائية, وعلى رأسها القواعد العسكرية والمطارات التي تقلع منها الطائرات لتقصف الشعب اليمني، بمعنى أن الحضارة الزجاجية سيتم نسفها وتسويتها بالارض، ومن بدأ بالحرب لن يستطيع ايقافها فزمام المبادرة انتقل للجيش واللجان الشعبية”