اليمن

“انتقلنا من الدفاع للهجوم”.. مسؤول يمني: سنعتقل الملك السعودي ونجله ونكبلهما بالسلاسل


هدد مستشار رئاسة مجلس الوزراء اليمني العميد حميد عبدالقادر عنتر، الاثنين، باعتقال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد محمد بن سلمان وتكبيلهم بالسلاسل، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية انتقلت من الدفاع الى الهجوم.

وقال عنتر في تصريحات صحفية، إن “امراء آل سعود الذين يظهرون في وسائل الإعلام ويستعرضون عنترياتهم على الشعب اليمني، اصابهم الذعر والخوف من دوي الانفجارات التي هزت وزلزلت عرش الحكم السعودي ليلة السبت، إذ يُعتبر الصاروخ الباليستي وسرب الطائرات المسيّرة التي استهدفت (السبت) العمق السعودي هي رسائل سلام، تخاطب امراء ال سعود أن اوقفوا عدوانكم على اليمن قبل ان يتم هدم المعبد وتحويل العاصمة السياسية الى ركام لأن القادم سيكون مزلزلاً ومدمراً ومؤلماً وموجعاً لكل عواصم دول العدوان”.

وأضاف، أن “على العدو ان يدرك بعد ست سنوات من العدوان العالمي والحصار المطبق على اليمن أن الحُجة وصلت والمظلومية وصلت، والان انتقلت المعركة من الدفاع الى الهجوم واسقاط المدن السعودية تهميدا للزحف نحو الرياض للقبض على محمد بن سلمان وابوه الخرف المبتلى بالزهايمر وتمريغ انوفهم بالتراب وتكبيلهم بالسلاسل، وتحطيم الاصنام ورفع علم الصرخةه في مكه المكرمة تمهيدا لاقامة دولة العدل الالهي ما لم يرفع الحصار و يتوقف العدوان على الشعب اليمني”.

و كشف العميد عنتر أن “الاهداف المرصودة في بنك أهدافنا للسعودية والإمارات اكثر من 300 هدف تتضمن قصور الحكم والمطارات والموانيء الإستراتيجية و محطات التحلية و توليد الطاقة الكهربائية, وعلى رأسها القواعد العسكرية والمطارات التي تقلع منها الطائرات لتقصف الشعب اليمني، بمعنى أن الحضارة الزجاجية سيتم نسفها وتسويتها بالارض، ومن بدأ بالحرب لن يستطيع ايقافها فزمام المبادرة انتقل للجيش واللجان الشعبية”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
“انتقلنا من الدفاع للهجوم”.. مسؤول يمني: سنعتقل الملك السعودي ونجله ونكبلهما بالسلاسل
اليمن/ توازن الردع الخامسة..رسائل السلام والتحدي والانتصار
اليمن/ توازن الردع الخامسة..الأهداف والأبعاد السياسية والعسكرية!!
الحوثيون يعلنون استهداف الرياض بـ 15 طائرة مسيرة
يا معبد الشمس سلم لي على مأرب
عندما يصل مختطف نساء مأرب الى صنعاء... جثة هامدة!
صواريخ أنصار الله الحوثيين تدك العاصمة السعودية الرياض قبل قليل وسط تكتم اعلامي
مقتل العنصر الثاني في قوات منصور هادي في مارب.
اليمن/ مازالت المساجد موبوءة بالفكر الوهابي الاخوانجي
مصادر عسكرية : مقتل قائد القوات الخاصة التابعة لهادي في مأرب العميد عبدالغني شعلان وسط تكتم شديد من حكومة هادي
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك