اليمن

الحوثيون يعلنون استهداف الرياض بـ 15 طائرة مسيرة


اعلن الحوثيون، اليوم الاحد، استهداف المملكة العربية السعودية بـ 15 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي.

المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع اشار في بيان ، الى "تنفيذ عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي، بعملية اطلق عليها اسم " توازن الردع الخامسة"، مؤكدا "اطلاق صاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة استهدفت مواقع حساسة في الرياض".

واضاف سريع ، ان " 6 طائرات مسيرة استهدفت مواقعَ عسكرية في مناطقِ أبها وخميس مشيط ، مبينا ان "العملية استمرت من مساءِ أمسِ السبت وحتى صباحِ اليوم".

وحذر سريع في ختام بيانه، سكان تلك المناطق "للابتعاد عن جميع المواقع والمطارات العسكرية أو التي قد تستخدم لأغراض عسكرية".

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الحوثيون يعلنون استهداف الرياض بـ 15 طائرة مسيرة
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