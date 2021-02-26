اليمن

الحوثيون يتهمون إدارة ترامب بالتورط في مقتل خاشقجي


اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالتورط في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في تركيا.

وكتب على "تويتر": "بما أن النظام السعودي لا يخطو خطوة إلا باستئذان الإدارة الأمريكية فلا يستبعد أن تكون إدارة ترامب متورطة في جريمة مقتل خاشقجي".

وأضاف: "يفترض بالتحقيق الأمريكي أن يكون أكثر شفافية في هذه القضية وفي الجرائم التي تم ارتكابها ضد أبناء الجمهورية اليمنية، والتي اعترف الأمريكيون بدعمها استخباراتيا".

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي عام 2018.

وقال التقرير، إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على القبض على أو قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018، وأنه أمر بذلك على الأرجح".

وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي استند على "سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين".

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