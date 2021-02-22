اليمن

الداخلية اليمنية تكشف عن عملية تحرير أسرى في مدينة مأرب


كشف ناطق وزارة الداخلية في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء العميد عبدالخالق العجري، اليوم الأحد، عن عملية أمنية خاطفة تمكنت عبرها وزارة الداخلية من تحرير تسعة أسرى من أحد السجون في مدينة مأرب.

وأوضح العميد العجري أن فريقاً تابعاً لوزارة الداخلية نفذ عملية أمنية خاصة لاقتحام أحد السجون التابعة للمرتزقة في مدينة مأرب، وتحرير تسعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية.

وأشار إلى أن العملية تمت بعد أن أكدت تحريات وزارة الداخلية عن إقدام مرتزقة العدوان على بيع أسيرين من أسرى الجيش واللجان الشعبية لضابط سعودي، حسين شرف أحمد جحاف، وبكيل محمد صالح الخولاني، من إجمالي 11 أسيراً كانوا في السجن.

ولفت متحدث وزارة الداخلية إلى أن قرار تنفيذ العملية تم بعد أن أكدت المعلومات قيام المرتزقة بالتفاوض على بيع بقية الأسرى البالغ عددهم تسعة لضباط سعوديين، موضحاً أن تحرير التسعة الأسرى وإخراجهم من مدينة مأرب إلى مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية تمت خلال ساعات قليلة.

وذكر أن الأسرى المحررين استُقبلوا في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء بشكل رسمي، مشيداً بتعاون الأحرار من أبناء مأرب، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نجاح العملية.

وأكد متحدث وزارة الداخلية أن إقدام المرتزقة على بيع الأسرى للمحتل دليل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلوا إليه، وجريمة تضاف إلى جرائمهم التي سيحاسبهم عليها الشعب اليمني.

ما يلي أسماء الأسرى المحررين:

محمد محمد أحمد علي الموشكي.

منتصر ناصر محمد العثماني.

وليد يحيى يحيى المحمدي.

عمران إبراهيم أحمد المجدوع.

مازن علي علي قايد أبو هراش.

شايف علي أحمد الغويبي.

محمد علي صالح غيثان.

ضرغام علي محمد صالح الصباري.

معين عبدالله محمد السوطي.

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