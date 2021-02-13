فليحذر اليمنيين والأنصار من فخ رفع قرار التصنيف الأمريكي لهم كإرهابيين

عادل الصداقي* ||

ماذا يعني رفع التصنيف عن أنصار الله كمنظمة إرهابية مع إبقاء السيد عبدالملك وعبدالخالق والحاكم قيد العقوبات حسب تصريحات وزير الخارجية الأمريكية؟

على أنصار الله عدم إعارة موضوع التصنيف أهمية فإصدار التصنيف كان لمجرد الإخضاع فلا يفرحوا بإلغائه فالإلغاء هو مجرد إعتداء من نوع آخر وليس فيه أي ميزة كما تحاول أمريكا أن توهم الجميع بذلك.

كما إن إبقاء اسماء القادة قيد العقوبات لا يدل إلا على أن أمريكا مصرة على المضي في عدوانها. فمن هم اليمنيين ومن هم أنصار الله ومن هي قيادته. بيت وأسرة واحدة لا تنفك عن بعض. وهم يريدون زعزعة هذا البيت والإنفراد بمجموعة.

قرار يطلع .. قرار ينزل. فلن يغير ذلك من مواقف اليمنيين والأنصار الثابت من مواجهة الاستبداد والعدوان الأمريكي.

لن نستجدي الرحمة إلا من الله.

فاحذروا يا أنصار الله ويا يمنيين.

اللهم فاشهد

*أستاذ جامعي ـ اليمن ـ جامعة إب

12 فبراير 2021