اليمن

وزير الخارجية الأمريكي: نشطب الحوثيين من قائمة الإرهاب اعتبارا من 16 فبراير مع إبقاء العقوبات ضد بعض قياداتهم


أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستلغي قرار تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية تنظيما إرهابيا أجنبيا اعتبارا من 16 فبراير الجاري.

وأكد بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن هذا القرار يأتي "اعترافا بالوضع الإنساني القاسي" في اليمن،

مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أصغت إلى تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وأعضاء الكونغرس بشأن تأثير قرار تصنيف الحوثيين على توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى اليمن.

وأشار الوزير إلى أن واشنطن ستبقي العقوبات المفروضة على كبار قيادات "أنصار الله"، وخاصة عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، لاتخاذهم خطوات "تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن".

وشدد بلينكن على أن الإدارة الأمريكية ستستمر في متابعة أنشطة الحوثيين وقياداتهم عن كثب وتحديد أهداف إضافية لإدراجهم على قائمة العقوبات، بما يشمل خاصة المسؤولين عن تنفيذ الهجمات بقوارب مفخخة ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر والاعتداءات على السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

كما لفت الوزير إلى أن إدارة بايدن ستستمر في دعم تطبيق العقوبات الأممية المفروضة على أعضاء من "أنصار الله"، وسيواصل الضغط من أجل إجبار الجماعة على تغيير "سلوكها الخبيث" الذي يطول أمد النزاع ويتسبب في كلفة إنسانية باهظة.

وأعرب بلينكن عن تصميم الولايات المتحدة على مساعدة حلفائها الخليجيين في الدفاع عن أنفسهم، لاسيما من "المخاطر القائمة في اليمن التي تنفذ العديد منها بدعم من إيران"، متعهدا بمضاعفة الجهود الأمريكية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى، من أجل إنهاء الحرب.

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