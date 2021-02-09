مسؤول حوثي يعلن وقف الهجمات على السعودية حال إنهاء التحالف العربي ضرباته

أكد وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، هشام شرف، أن هجمات جماعة "أنصار الله" ضد السعودية والقوات الموالية للسلطة اليمنية ستتوقف "عندما يوقف التحالف بقيادة الرياض ضرباته على اليمن".

وقال شرف في مؤتمر صحفي "أوجه رسالة اليوم للإدارة الأميركية الجديدة وللسعوديين: (عندما) تتوقف ضرباتكم عن الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ الوطني، ستتوقف ضرباتنا نحوكم بشكل بسيط جدا".

وجاء كلام شرف أمام الصحافيين تعليقا على إطلاق طائرات مسيرة مؤخرا في اتجاه السعودية والمعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في منطقة مأرب شرق صنعاء.

في هذا السياق، أكد أن مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية تدخلوا في هذه المنطقة ضد "تواجد إرهابي يرافق قوات الرئيس المستقيل (عبد ربه منصور) هادي".

وأوضح أنه "بعد بدء المعارك في مأرب تدخل الطيران السعودي بقصف قواتنا (...) وجعلنا مضطرين للرد".

وأشار شرف إلى أنه لا يمكن تجاهل الحوثيين في أي عملية سلام في اليمن. وقال "أنصار الله هم طرف مهم جدا في عملية السلام".