اليمن/ بلطجة تحالف العدوان وفق القانون الدولي..!

هاشم علوي ||

هناك بلاطجة افراد وجماعات واحزاب وقيادات ودول وتحالفات والبلطجة تندرج في إطار إحداث الفوضى في الاجتماعات والادارات والمؤسسات والدول وتصل الى الحرب واشعال الفتن.

يقف المال او السلطة اوالقوة او الغرور والكبر وراء تقمص الشخص او المسؤل او الدولة دور البلطجي حسب مايسمى باللغة العربية الدارجة وظهر كمصطلح سياسي اثناء ثورات ماسمي بالربيع العربي وظهر البلاطجة في حينه كجزء من النظام في البلدان التي شهدت ثورات مثل مصر واليمن والشبيحة في سوريا كما كانوا يسمون ومنهم من ينطبق عليه المقال وهو في منصب رسمي يتخذه مطية باسلوب اولئك البلاطجة وهم كثر في المجتمع العربي.

اليوم وبعد ست سنوات من العدوان على الشعب اليمني مازالت اساليب البلطجة حاضرة بغطاء دولي واقليمي وتسمى بلغة اخرى العربدة وهذا مايفعله مايسمى تحالف العدوان باليمن منذ ستة وعشرون مارس الفين وخمسة عشر فبالامس وفي مؤتمر صحفي لناطق تحالف العدوان السعوصهيوامريكي اعلن البلطجي تركي المالكي الناطق بإسم تحالف العدوان ان دولته جارة السوء الجائرة ترد على الهجمات اليمنية بالصواريخ والطيران المسير وفق القانون الدولي وان دولته التي تعتمد على الحماية الامريكية والبريطانية وغيرها تحمي تتخذ الاجراءات لحمية مواطنيها وفق القانون الدولي وان استهداف القواعد والمعسكرات والمنشئات الاقتصادية والحيوية والحساسة من قبل القوات المسلحة اليمنية يخالف قواعد القانون الدولي وان تلك القواعد العسكرية تعتبر من الاعيان المدنية حد زعمه اليست بلطجة؟؟!!!!

القوات المسلحة اليمنية والقوة الصاروخية والطيران المسير لم يستهدف مدنيا سعوديا طيلة السنوات الست منذ قررت القيادة الثورية الرد على العدوان.

البلطجة السعودية التي ينتهجها المالكي ليست جديدة فقد سبقه فيها سلفه المجرم البلطجي والنظام السعودي برمته ومعه تحالف العدوان السعوصهيوامريكي المجرم الذي لم يبق محرما إلا ارتكبه وجرما إلا وفعله بحربه العدوانية التي استهدف المدنيين والنساء والاطفال والشيوخ والمعاقين والمكفوفين والنازحين والمصانع والطرقات والجسور والمزارع والابقار والاغنام والنحل والخيول والمواقع التاريخية والاثرية فهل هذا يتوافق مع قواعد القانون الدولي حسب زعم ناطق العدوان واعلامه المظلل؟!!

عن أي قانون دولي يتحدث هذا البلطجي المسخ وعن اي قواعد اشتباك وفق القانون الدولي كان يتحدث سلفه البلطجي العسيري ان هؤلاء ياقوم في غيبوبة المال وعنجهية وبلطجة البترودولار الذين يدعون الطهر وهم اصل النجاسة والوساخة والانحراف يدعون حماية شعب نجد والحجاز وهم المحميين بالقواعد الاجنبية التي لايستطيعون دخولها ولايستحون من اهانات الامريكان لهم.

الجيش اليمني سواء اعلن المالكي البلطجي اعتراض اوتدمير لديه بنك اهداف وهو مفوض من الشعب اليمني للدفاع عن الشعب اليمني واستهداف العدو في المكان والتوقيت المناسبين والجيش اليمني يحارب بشرف واخلاق وقيم فلم يقتل مدنيا ولا جريحا ولا اسيرا ولانازحا ولا مسافرا ولم يختطف نساء واطفال ويبيع ويشتري بالاسرى ويمثل بالجثث مثلما يفعل تحالف العدوان الاجرامي وادواته.

العربدة والبلطجة لتحالف العدوان لن تستمر طويلاً وايامها قصيرة ولن تجد ميدانا لها على تربة اليمن ولا على اجوائه.

عن أي قانون دولي يتحدث هذا المسخ وتحالفه يحاصر الشعب اليمني ويمنع عنه الدواء والغذاء والمشتقات النفطية عن اي قانون دولي يتحدث هذا المسخ وحصار تحالفه الشيطاني يغلق مطار صنعاء الدولي الذي نتج عنه منع مئات الالاف من السفر للعلاج ووفاة عشرات الالاف بسبب الحصار ومعاناة مرضى السرطان والكلى والامراض المستعصية بسبب عدم السفر ومنع وصول الدواء اي عهر هذا يامالكي؟ واي قانون دولي يشرعن العدوان بعد تنفيذه باشهر؟انها البلطجة المعهودة من انظمة تكبر بزيادة ارصدتها بالبنوك وتتكبر بحماية الاجنبي بالمال الذي تدفعه من ثروة الامة فالمال جعل دول البعران تتطاول وتنفش ريشها وكأنها صقر الصقور وهي تعلم انها دجاجة.

لابد من البلطجة من نهاية ولابد للمجتمع الدولي ان يخرج من حالة الصمت والنفاق ويقول للبلطجي كفى بلطجة وعربدة حتى يخضع للحساب الذي سيجره الى المحاكم الدولية ان لم يكن الشعب اليمني سبب زواله وزوال سلطته ومن يحميها من ارض الحرمين.

وعلى الباغي تدور الدوائر.

الله اكبر.. الموت لامريكا

الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود...النصر للاسلام.

السقوط للبلاطجة البعران