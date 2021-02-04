اليمن

البيت الأبيض: بايدن يعلن نهاية دعم أمريكا للعمليات العسكرية في اليمن


قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في وقت لاحق اليوم إنهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية في اليمن.

وجاء على لسان سوليفان في تصريحات له: "اليوم سيُعلن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الأسبوع الماضي، إن المملكة العربية السعودية ساهمت في أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في اليمن.

وتعتبر الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 80٪ من السكان، أو 24.1 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية.

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