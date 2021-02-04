اليمن

فليلعنهم اللاعنون ..!


 

براءة الجمل ||

 

كالعادة جذور الخيانة تأتي بأعمال قبيحة ورذيلة للغاية. لا إنسانية، لا ضمير، لا شرف ولا غيرة لديهم. فأفعالهم تدل على صفاتهم الخسيسة وتترواح ما بين  الإغتصاب وإنتهاكات  تقشعر منها الإنسانية ..!   فقد قام. مؤخراً حزب الأوساخ المسمى زوراً (الإصلاح) بخطف الأخت اليمنية(سميرة مارش ) وتم تسليمها إلى الغزاة الأنذال ! ثم يأتي الغدر والخيانة بحق (آل السبيعيان ) جرائم تتمادى وهكذا ..!

 وقد أقدم  حزب الأوساخ منذ عدة أيام في مأرب بأختطاف 8 نساء يمنيات وتسليمهم لضباط تحالف العدوان السعوديين والإماراتيين؛ وهذا ليس بغريب على أعمالهم الرذيلة. ولكن كلما تمادت تلك الجرائم كلما أشتعلت  الغيرة والحمية  في قلوب الشرفاء من أبناء هذا الوطن الذي هو معروف لدى العرب والعروبة بأنه أصل الشرف والغيرة والحميةوالناموس. فما فما عمله أهل الغدر والخيانة سيكون العار الأسود على مر التاريخ. ولا وجود لأَمثالهم في القبائل اليمنية.ولا بد من التذكير بأن اليمن كان على مر التاريخ ولا زال وسيبقى مقبرة للغزاة والمحتلين. وحينما يضع أبناء النخوة والحمية  نصب أعينهم  بأن اليمن مقبرة الغزاة فلن يسمحوا لأي غازٍ أن يحتل أرضه ويدنسها ويعتدي على أعراض حرائره.

راجعوا التاريخ جيداً؛ فشعب اليمن واجه الغزاة البريطانيين، الأتراك  والمصريين ولكنهم لم يتجرأوا  ان يعتدوا على أي امرأة يمنية لكن كان هدفهم إحتلال البلاد وسرقة ثرواته. فحينها ثار أبناء هذا الشعب الغيور وحول اليمن مقبرة للغزاة.

مابالكم اليوم بغزاة يأتون يحتلون أرض وشعب وينتهكون الأعراض؛ فيخطفون النساء ويغتصبونهن ويقتلونهن بعد ذلك !! قمة الغباء وأدنى مستويات الخسة والدناءة وانعدام الشرف والغيرة.  فأعمالهم الرذيلة ستكون سبباً جوهرياً للقضاء عليهم.    وسيصبحون ملعونون على مر الأجيال الى يوم يبعثون وسيلعنهم اللاعنون ، وسيتحرر اليمن السعيد من رجسهم ورجس المعتدين ..!

وأن غداً لناظره قريب

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فليلعنهم اللاعنون ..!
اليمن/ مرتزقة العدوان وصراع السباق للتطبيع مع الكيان!!
اليمن / النفير العام للجبهات وبناء الدولة واجب وطني مقدس لدحر العدوان
فِي يومُ المرأةُ العالمي..المرأةُ اليمنية تُختطَف وتُقتَل في سِجُونُ العِدوان
اليمن / هل مازالت لدى المرتزقة ذرة من حمية؟!
⛔️ اليمن/ عندما تصبح الخيانة عادة !
اليمن/مرتزقة العدوان واختطاف النساء..الجرائم والإنتهاكات!!
نساء اليمن في حضرة سيدة نساء العالمين الزهراء عليها السلام
دول العدوان تسرق آثار وتاريخ وحضارة اليمن
اليمن/ معادلة الردع النفط مقابل النفط والغذاء مقابل الغذاء
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك