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اليمن

عندما تتكلم الصورة عن الطوفان البشري تخرس الألسن

30 2021-01-27

 

✍🏻 رجاء اليمني ||

 

خرج طوفان  بشري يجوب الكون كله. خرج البركان وتحرك من أرض الكرامة؛ من معالم الحضارة والنهضة من أرض الأصالة وطاف الكون ليعلن للعالم : هنا البراكين ثارت. هنا أصل العرب، هنا الأنصار، هنا أنصار الحسين، هنا  الإمام علي وعلمه، هنا مصعب، هنا الاشتر، هنا منبع الإسلام وهنا أنصار الله.

إنطلق الشعب اليَمني من كل فجٍ وعميق رفضاً لقرار بومبيو بتصنيف أنصار الله بالإرهابيين.

أ- إنطلق رجال الله، وخرج الإسلام كله للكفر كله.

وخرجنا ووضعنا الرؤوس على الأكف وقلنا للعالم أجمع لن يستطيع المعتوه بومبيو وترامب وغيرهما من المستكبرين الذين ارتدوا عن دين الله ليجعلوا من الإنصار إرهابيين.

فنحن الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه أنصار الله؛ فكيدوا كيدكم. فوالله إن أيامكم عدد، وعمركم فند، والملك كله لله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول واشهد أن علياً ولى الله ووصيه وخليفته من بعده وبذلك نحيا وبذلك نموت.

بعدنا طيبين قولوا الله

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