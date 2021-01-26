شعوب العالم بمختلف اللغات تتضامن مع اليمن.

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العميد حميد عبد القادر عنتر فريق الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي ينظم وقفه احتجاجية في ولاية كالفورنيا بالتزامن مع الانتفاضة الدولية الذي نفذها جميع شعوب واحرار العالم في مختلف عواصم دول العالم كذلك بالتزامن مع اقامة المؤتمر الدولي الذي اقامه شخصيات سياسية بارزه من مختلف دول العالم واكثر من ٣٢۰منظمة دولية الذي قاد الوقفه الاحتجاجية الشيخ علي ناصر الحسني والشيخ محمد عبد القادر سفيان اعضاء فريق المجلس الاستشاري للحملة الدولية وقد القاء كلمة المحتجين الشيخ علي ناصر الحسني كشف جرائم وقبح العدوان السعودي الامريكي على اليمن منذ ست سنوات وفي نهاية كلمته طالب الامم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الامن بسرعة الاستجابه لمناشدة شعوب واحرار العالم بوقف العدوان وفك الحصار برا وبحرا وجوا وعدم بيع السلاح للنظام السعودي والنظام الاماراتي الذين يقتلون اطفال اليمن وفي نهاية كلمتة دعاء الشيخ الحسني باجراء مصالحه وطنية شامله بين كافة المكونات السياسيه وعودة المغرر بهم الى ارض الوطن كون الوطن يتسع للجميع واشار ان هناك مؤشرات بدات تلوح بالافق بالنصر والتمكين وهزيمة قوى الاستكبار العالمي انتهى.