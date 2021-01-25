صوت الحق ضد أبواق الباطل..امريكا الراعي الرسمي للإرهاب

✍🏻 رجاء اليمني ||

أمريكا سبب دمار الشعوب هي التي تراعي المنظمات الإرهابية

امريكا هى سبب دمار بلادنا وسبب الحروب امريكا قتلت الاطفال بالاسلحه المحرمه دوليا امريكا هي التي تمد ال سلول بكل الدعم لقتل اطفال اليمن امريكا سبب قتل الابرياء وسبب المجاعه والتشرد

امريكا سبب فساد الاخلاق

امريكا استخدمت ضدنا كل أنواع الحروب النفسيه والمعنوية لوجستيه ومباشره وغير مباشره

سبب مجاعه مليون طفل امريكا

امريكا سبب الفقر والمرض للشعب اليمني

وراء كل الاغتيالات امريكا امريكا قتلت قاده الأمه

امريكا قتلت الاحرار

امريكا الشيطان الأكبر

امريكا الراعي الرسمي للإرهاب

· صوت الحق ضد أبواق الباطل والخروج فرض واجب ضد الطغاة

الخروج هو عبارة عن صوت الحق ضد أبواق الباطل التي تريد تدمير أمة بقتل الأبرياء.

الخروج فرض واجب على كل مواطن غيور يرفض الظلم والطغاة.

الخروج واجب ديني ليؤكد على المسير على النهج الحسيني.

الخروج واجب ديني لدحر طغاة العصر وكشف الباطل.

الخروج دافع إنساني يحتم علينا الوقوف أمام الشر الذي يخدم الشيطان ويقتل الأبرياء بدم بارد.

الخروج حق لاسترجاع حق مغصوب أُخذ ظلماً وعدواناِ

الخروج واجب ليعرف العالم من هو الإنسان العربي اليمني الذي هو أصل الحضارة والعرب.

الخروج يبرهن أننا أصحاب حق ومبدأ وأصحاب كلمة.

الخروج هي شرف الرجولة وهي أسمى ما في الكون من معاني، وأسمى الأخلاق التي تتكسر عندها كل كلمات الباطل والتي تريد أن تدحر كلمة الحق {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} (الإسراء-81)

الخروج رفع لكلمه الحق ودحر الباطل وأربابه.

الخروج طاعة لله ولرسوله وآله.

الخروج باب من أبواب الحرية.

الخروج وفاء لكل دماء الأبرياء والشرفاء.

الخروج قوة ضد أبواق الباطل وإربابه.