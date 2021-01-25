اليمن

يوم الحرية العالمي 25يناير اليمن يستنفر احرار العالم

40 2021-01-25

 

  هاشم علوي ||

 

الشعب اليمني العزيز يخرج اليوم في حملة دولية للتنديد بالارهاب الامريكي وادانة جرائم العدوان ولحصار المفروض على الشعب اليمني تحت شعار (الحصار والعدوان الامريكي جرائم ارهابية) وفي تأسيس ليوم عالمي للحرية في ال25من يناير من كل عام.

الشعب اليمني الذي افشل العدوان السعوصهيوامريكي على مدى ست سنوات وكسر حاجز الصمت وصرخ في وجه الاستكبار العالمي الذي تمثله ام الارهاب امريكا وراعيته.

الشعب اليمني المحاصر والممنوع من ايصال مظلوميته للعالم ويقبع تحت سيل من التظليل الاعلامي والكذب الفاضح من قبل وسائل اعلام العدوان استطاع ان يستنهض الكثير من الجهود الرافضة للعدوان والحصار.

الشعب اليمني يؤسس اليوم ليوم عالمي يستنهض شعوب العالم الخانعين تحت ظلم النظام العالمي المستكبر الذي يعيش على نهب ثروات الشعوب.

الحالة الفريدة التي يشهدها اليمن يعطي درسا عالمياً للشعوب المغلوب على امرها ان تكسر حاجز الصمت وتخرج منددة بوحشية النظام الرأسمالي المتوحش فالشعب اليمني بهذا الخروج الملاييني يحمل مظلوميته ومظلومية الشعب العربي في فلسطين والعراق وسورياولبنان وليبيا ويحمل هم الامة في الحرية والاستقلال وحقوق الانسان.

الشعب اليمني الذي رفض الذل والهوان يستنهض الشعوب العربية بخلع ثوب الذل والاهانة التي فرضتها عليها انظمة العمالة والتطبيع والخيانة فالمنطقة العربية تتنفس رياح الحرية من اليمن.

الشعب اليمني الذي يتضامن  معه احرار العالم ومنظمات دولية في يوم الحرية العالمي يستنهض شعوب العالم الخروج من شرنقة التسلط والاستبداد والعنصرية والعبودية التي حاصرتها فيها انظمة الاستكبار العالمي بثوب الديمقراطية الزائف.

الشعب اليمني في هذا اليوم يدعوا البشرية جمعاء الى نفض غبار الظلم واستنشاق هواء الحرية القادم من اليمن.

الشعب اليمني اليوم يكشف زيف الشعارات الدولية والاممية وصموده امام اعتى آلة عسكرية كشف هشاشة العدوان السعوصهيوامريكي وفضح جرائمه الفضيعة التي لاتقبلها الفطرة الانسانية التي يخاطبها الشعب اليمني ان تستلهم الصبر والصمود وان تصرخ الموت لامريكا الموت لاسرائيل امريكا ام الارهاب.

الشعب اليمني يحمل مظلوميته بيد وبندقيته بيد اخرى ويستشعر المسؤلية بتحرير الشعوب واستنهاض مكامن الارادة فيها وقوة الحق في جوهر العدالة الانسانية المرجوة.

الشعب اليمني يؤسس لمرحلة جديدة للتعبير والمواجهة والصمود والتحدي ويقدم دروسا للعالم في كيفية خلع ثوب الخنوع للامريكي والاسرائيلي والنظام العربي الرجعي.

الخامس والعشرين من يناير سيكر حاجز التعتيم الاعلامي على جرائم العدوان وتبرز للعلن مظلومية الشعب اليمني ويظهر وجه امريكا الحقيقي القبيح في رعاية الارهاب والانظمة الخليجية المجرمة القمعية بحق مواطنيها وجيرانها انها ملحمة يشارك في صناعتها احرار العالم في الوطن العربي واوروبا وامريكا واسيا انها فرصة الشعوب والمنظمات الدولية ان تجعل من هذا اليوم نبراسا للحرية العالمية وكسر شوكة طغاة الارض..

امريكا ام الارهاب...

الله اكبر  .. الموت لامريكا 

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