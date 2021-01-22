فرح المؤيد||

ماذا يعني تصنيف الحوثيين كارهابيين وما الجديد الذي سيأتو به من هذا التصنيف؟

ان تصنيف هذه الجماعه كجماعه ارهابية من قبل الخارجية الامريكية لايدعو مجالا" للشك بأن امريكا وحلفائها قد استنفدوا كل وسائلهم التدميريه والقتالية والتحريضيه لانهاء هذه الجماعه التي كل يوم تزداد شوكتها وعزيمتها امام المشاريع الصهيوامريكيه ، فلم يعد لديهم خيار أخر غير تصنيفها كجماعه ارهابية لزيادة الحصار والتحريض عليها .

استطاع الحوثيون ومع الفارق الكبير بين القوى ان يصمدوا امام ترسانة عسكرية عالمية لم تشن من قبل على اي دولة على مر التاريخ مما اثار صدمة عالمية من هذا الصمود الاسطوري لم تنتهي اثارها الى اللحظه .

الشيء الوحيد الذي وصلت اليه دول التحالف انه وبعد كل هذا الدمار والحرب والحصار التي شنت على اليمن لاخضاع اليمنيين وابادة الحوثيين نهائيا" عن وجه الارض انه وبعد كل هذا العناء اصبح للحوثيون دولة وحكومه ولهم الأمر والنهي ، ويتحكمون في نصف موارد اليمن على اعتبار ان النصف الاخر في الجنوب بيد الاحتلال السعواماراتي .

غير ان الحصار لم يثنيهم عن مواصلة الحياة بكرامة بل على العكس وصلوا تقريبا" للاكتفاء الذاتي زراعيا" وصناعيا" وعسكريا" .

كما انتشرت الحركة الحوثية كافة انحاء اليمن بعد ان كانت مقتصرة على مدينة صعده التي تأسست فيها، واصبح لها مناصرون حتى في الخارج يرفعون صور قائدها في احتفالاتهم ومطالباتهم .

اجزم بان تصنيف الحوثيين كحركه ارهابية سينتج عنه انتشارا" ونجاحا" أخر من نوعا" ما سنشهده في لاحق الايام ، فالحوثيين يصنعون من اسواط جلاديهم خيوط من نور لايمكن اطفاؤها.

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