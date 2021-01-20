اليمن

إدارة بايدن تتعهد بـ "إعادة النظر فورا" بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية


تعهد فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بـ "إعادة النظر فورا" بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية "منظمة إرهابية".

فيما أصدرت الولايات المتحدة إعفاءات لمنظمات إغاثية دولية من العقوبات المتعلقة باليمن، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في البلد الغارق بالحرب.

ودخل القرار الذي يمنع التعامل المباشر مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، حيز التنفيذ الثلاثاء، لكن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سارعت إلى توضيح مسألة الإعفاءات.

وقالت وزارة المالية في بيان إن هذه الإعفاءات تشمل أنشطة منظمات معينة من بينها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات غير حكومية تدعم "المشاريع الإنسانية".

كما أنها تشمل "معاملات معينة تتعلق بتصدير أو إعادة تصدير السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية، وقطع الغيار والمكونات للأجهزة الطبية، أو تحديثات البرامج للأجهزة الطبية إلى اليمن".

وتعهد أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن لتولي حقيبة الخارجية، تعهد أمس الثلاثاء "بإعادة النظر فورا بقرار وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية".

وقال خلال جلسة المصادقة على تعيينه في المنصب في مجلس الشيوخ "سنقترح إعادة النظر فورا بهذا القرار لضمان عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف بلينكن خلال جلسة المصادقة على تعيينه "أوضح الرئيس المنتخب أننا سننهي دعمنا للحملة العسكرية السعودية في اليمن"، مضيفا "سنفعل ذلك بسرعة كبيرة".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي المقبل على أنه "في الوقت الذي يتحمل فيه الحوثيون "مسؤولية كبيرة" عن الأزمة الإنسانية في اليمن، "الأسوأ في العالم"، فإن التحالف الذي تقوده السعودية "ساهم بشكل كبير في هذا الوضع".

وخلف النزاع في اليمن عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة. وتسبب النزاع كذلك بنزوح نحو 3,3 ملايين شخص وترك بلد بأسره على شفا المجاعة.

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