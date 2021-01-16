الشهيد القائد اول من فقئ عين امريكا يابومبيو

هاشم علوي ||

تغريدة جديدة لوزير الخارجية الامريكية المنتهية صلاحيته مايك بومبيو حول اليمن قال فيها إن عين امريكا لم تغفل عن اليمن ابدا وقال ان بلاده حاربت الارهاب من افغانستان الى اليمن، هذا المخلوع مع رئيسه يغرد بثمن مدفوع مقدماً في محاولات لتصفية الحساب المستلم من مملكة الرمال وهو الذي سبق وان صرح بنية وزارته وادارته المنتهية الصلاحية تصنيف انصار الله في خانة الارهاب.

تكرار التصريح وكأنه ينطبق عليه المثل العربي (يارايح كثر بالفضائح) وهذاماينطبق عليه وعلى رئيسه المخلوع ترامب.

الموضوع ذو جذور تاريخية معاصرة مع العدو الامريكي حين شخصه الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه بمحاضرة بعنوان (خطر دخول أمريكا اليمن) بتاريخ ٢٠٠٢/٢/٣م حذر فيها من التغاضي او السكوت عن دخول القوات الامريكية الى اليمن تحت ذريعة مكافحة الارهاب ومساعدة الدولة والنظام في حينه بمكافحة الارهاب الذي تعاني منه امريكا واصدقاؤها.

الشهيد القائد حذر في حينه من التقصير والتجاهل تجاه التواجد الامريكي باليمن مهما كانت المبررات التي تسوقها الادارات الامريكية المتعاقبة لاستخدام الارهاب شماعة لتوسيع نفوذها وتواجدها العسكري.

السيد القائد شخص مبكر خطر امريكا على الامة وانها الشيطان الاكبر الذي يدعو اوليائه ثم يتبرأ منهم كما فعلت امريكا بالشباب المغرر بهم من اتباع الوهابية للالتحاق بكتائب الجهاد في افغانستان ثم وصمتهم بالارهابيين وادعت محاربتهم للوصول الى مبتغاها من التواجد والسيطرة.

السيد القائد فقئ عين امريكا عندما رفع شعار الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل ورفع شعار مقاطعة البضائع الامريكية والاسرائيلية قبل العدوان السعوصهيوامريكي على الشعب اليمني وخاض انصاره معركة ثورية ضد الاستعباد والاستبداد والوصاية وكانت ثورة ال ٢١من سبتمبر ٢٠١٤م تتويجا لنهج وثورة الشهيد القائد ضد العمالة والخيانة التي وضعت اليمن تحت الوصاية الامريكية والاسرائيلية والخليجية.

الشعب اليمني فقئ عين امريكا التي اعلن عنها بومبيو حين تصدى للعدوان واسقط طائرات امريكا ودمر آليات امريكا وداس بقدميه سلاح امريكا.

الشعب اليمني فقئ عين امريكا حين قصف القواعد الجوية والعسكرية السعودية وحين قصف ارامكوا مصافي وحقول وخزانات ومنشئات وحين قصف قصور بني سعود وغرف عملياتهم وحين قصف اماكن ومواقع حساسة واستراتيجية داخل عمق مملكلة الرمال التي تحميها قوات امريكا.

الشعب اليمني فقئ عين امريكا حين تجاوزت صواريخه البالستية ومسيراته الجوية دفاعات امريكا التي تحمي الحقول النفطية والواعد السعودية وحين فشلت الباتوريوت اعتراضها والرادارات اكتشافها.

الشعب اليمني فقئ عين امريكا حين سمع عويل نظام بني سعود وبكائه وتوسله المجتمع الدولى ايقاف البأس اليماني من تدمير ارامكوا ومناداته للعالم ان ذلك العمل التدميري القادم من اليمن يمثل خطر على مصادر الطاقة العالمية وتهديد لطرق الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

الشعب اليمني فقئ عين امريكا حين دمر السفن الحربية السعودية والاماراتية بالبحر الاحمر.

الشعب اليمني فقئ عين امريكا حين اسقط الطائرات الحربية والاستطلاعية والتجسسية فخر الصناعة الامريكية.

الشعب اليمني فقئ عين امريكا حين تصدى للتطبيع مع الكيان الصهيوني وحمل قضية فلسطين في اولويات قضاياه المصيرية التي لايمكن ان يتخلى عنها .

الشعب اليمني فقئ عين امريكا حين تواجدت بقاعدة العند وولت هاربة الى اماكن ستفقئ عينها أيضاً هناك.

الشعب اليمني فقئ عين امريكا حين حذر من اي حماقات لامريكا او لاسرائيل في اليمن.

الشعب اليمني سيفقئ عين امريكا أينما وجدت باليمن برا وبحرا وجوا وسيفقئ عيني إسرائيل وكل من تطاول عليه وكل من يقف خلفهما من العربان والمرتزقة المحليين البائعين وطنهم بثمن بخس.

الشعب اليمني تربى في مدرسة الحسين عليه السلام وسار على درب الحسين ومسيرة الحسين ولن يظروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار فمن منهجه القرأن ومسيرته القرآنية فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون وهم يدركون ان امريكا ام الارهاب وصنيعتها الارهاب الدولي وماتفعله الادارة الامريكية المنتهة الصلاحية بآخر ايامها بشعبها سوى ارهاب الدولة لشعبها.

الشعب اليمني عصي على الامريكان وغيرهم مهما اوغلوا بالعدوان والحصار فمن تمسك بحبل الله الوثيق الذي تمسك به الشعب اليمني المجاهد الصابر المحتسب سيهزم امريكاويفقئ عينيها الاثنتين وليس العين التي اعلن عنها بومبيو.

الشهيدالقائد حسين بن بدرالدين الحوثي اول من فقئ عين امريكا باليمن والشعب اليمني يفقئ كل يوم عين للامريكي وكما قال الشهيد حسن الملصي بداية التصدي للعدوان( اليوم قلعنا عين للسعودية وماضيين لقلع العين الثانية) والعين الثانية هي العين الامريكية

ارجعوا الى ملزمة ومحاضرة الشهيد القائد عليه السلام بعنوان خطردخول امريكا اليمن وستجدوا فيها مايثلج الصدر وينبئ بالنصر بإذن الله والهزيمة لامريكا واذنابها ومن لف لفها..

والعاقبة للمتقين..

الله اكبر. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود... النصر للاسلام...

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