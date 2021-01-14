اليمن

اليمن في مواجهة الشيطان الأكبر والكيان الصهيوني


 

حميد عبد القادر عنتر||

 

ست سنوات ومازال العدوان العالمي على اليمن استخدم سلاح محرم دوليا وسلاح دمار شامل صب فوق مدنيين واستهداف اطفال ونساء وشيوخ وبنيه تحتية نفذ سلاح الجو السعودي الامريكي الصهيوني الاماراتي الماسوني اليهودي الفرنسي مليون طلعه جويه القاء قنابل محرمه دوليا فوق مدنيين وتم فرض حصار شامل ومطبق على اليمن برا وبحرا وجوا شارك بالعدوان على اليمن ١۷دوله عربيه و٦٨دوله اوربيه ومن خلفهم الشيطان الاكبر والكيان الصهيوني دعم لوجستي ودعم عسكري واستخدم على اليمن شمال الشمال المحاصر حرب عسكريه وحرب اقتصادية وحرب نفسيه وحرب اعلاميه وحرب بيلوجية من اجل فرض خيارات دول العدوان وتركيع الشعب اليمني وارجاع اليمن الى عهد الوصايه بالمقابل استطاع الجيش واللجان الشعبيه التصدي للعدوان العالمي والغزو الدولي وتلقين الغزاه هزائم عسكرية وتم التنكيل بهم اشد تنكيل واحراق اكبر ترسانه عسكرية بالولاعه بعد افشال المشروع الامريكي في المنطقه سارع الرئيس المخلوع ترامب تاجر المخدرات بضم حركة انصار الله جماعة ارهابيه من اجل تخويف الشعب اليمني واذلاله وخفض معنوياته من اجل تنفيذ اجنده سياسية تخدم قوى الاستكبار العالمي كل هذا لن يزيد الشعب اليمتي الا تماسط وصمود وثبات وتحدي ومواجهة التصعيد بالتصعيد

امريكاء حكمت على نفسها بالفناء

شعوب واحرار العالم تضامنو مع انصار الله جراء قرار الادارة الامريكيه من الرئيس ترامب المخلوع والمنتهية ولايته ضد القرار الجائر بحق حركة انصار الله وعبر الشعوب الحره تضامنهم مع اليمن ضد قوى الاستكبار العالمي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ - سورة محمّد (ص): 7.

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ - سورة ابراهيم: 27.

ادان حزب الله والفصائل السياسيه في دول محور المقاومه والاحزاب والتنظيمات السياسيه وهيئات وكيانات ومؤسسات علمية وناشطين وكتاب ومفكرين واكاديميين ما اقدمت عليه الادارة الامريكيه برئاسة المخلوع ترامب ووزير خارجيته تصنيف حركة انصار الله والسيد العلم عبد الملك الحوثي قائد الثورة واخيه عبد الخالق الحوثي وابو علي الحاكم جماعات ارهابيه في خطوات اجرامية تستهدف النيل من معنويات الشعب اليمني المجاهد الصامد صمود اسطوري وهذا استكمال للحصار الظالم والجائر من قبل قوى الاستكبار العالمي وهذا التنصنيف من قبل المجرم ترامب لايزيد الشعب اليمني الا ثبات وتماسك وصمود حتى يتحقق النصر والتمكين

انتهى

اليمن يعيش كربلاء الدم سينتصر علي السيف

هذا والعاقبه للمتقيبن

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن في مواجهة الشيطان الأكبر والكيان الصهيوني
صنيف أمريكا للحوثيين "بالمجموعات الإرهابية" دليل قوة
قرأة في نوايا بومبيو تجاه انصار الله
الترامبيون وقرار التصنيف ضد انصار الله ..
إذا كان انصار الله إرهابيين.. فمن هي أمريكا إذن؟!
أمريكا تضرب عصفورين بحجرٍ واحد.
رويترز: مسؤول أممي رفيع سيدعو واشنطن للتراجع عن إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب
من المعتوه إلى المهفوف هدية ماقبل الطرد..🚸
🪚 أمريكا تعترف..!
حقكم أن تفرحوا يا أنصار الله؛ فقد صنفتم جماعة إرهابية..!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك