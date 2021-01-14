اليمن في مواجهة الشيطان الأكبر والكيان الصهيوني

حميد عبد القادر عنتر||

ست سنوات ومازال العدوان العالمي على اليمن استخدم سلاح محرم دوليا وسلاح دمار شامل صب فوق مدنيين واستهداف اطفال ونساء وشيوخ وبنيه تحتية نفذ سلاح الجو السعودي الامريكي الصهيوني الاماراتي الماسوني اليهودي الفرنسي مليون طلعه جويه القاء قنابل محرمه دوليا فوق مدنيين وتم فرض حصار شامل ومطبق على اليمن برا وبحرا وجوا شارك بالعدوان على اليمن ١۷دوله عربيه و٦٨دوله اوربيه ومن خلفهم الشيطان الاكبر والكيان الصهيوني دعم لوجستي ودعم عسكري واستخدم على اليمن شمال الشمال المحاصر حرب عسكريه وحرب اقتصادية وحرب نفسيه وحرب اعلاميه وحرب بيلوجية من اجل فرض خيارات دول العدوان وتركيع الشعب اليمني وارجاع اليمن الى عهد الوصايه بالمقابل استطاع الجيش واللجان الشعبيه التصدي للعدوان العالمي والغزو الدولي وتلقين الغزاه هزائم عسكرية وتم التنكيل بهم اشد تنكيل واحراق اكبر ترسانه عسكرية بالولاعه بعد افشال المشروع الامريكي في المنطقه سارع الرئيس المخلوع ترامب تاجر المخدرات بضم حركة انصار الله جماعة ارهابيه من اجل تخويف الشعب اليمني واذلاله وخفض معنوياته من اجل تنفيذ اجنده سياسية تخدم قوى الاستكبار العالمي كل هذا لن يزيد الشعب اليمتي الا تماسط وصمود وثبات وتحدي ومواجهة التصعيد بالتصعيد

امريكاء حكمت على نفسها بالفناء

شعوب واحرار العالم تضامنو مع انصار الله جراء قرار الادارة الامريكيه من الرئيس ترامب المخلوع والمنتهية ولايته ضد القرار الجائر بحق حركة انصار الله وعبر الشعوب الحره تضامنهم مع اليمن ضد قوى الاستكبار العالمي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ - سورة محمّد (ص): 7.

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ - سورة ابراهيم: 27.

ادان حزب الله والفصائل السياسيه في دول محور المقاومه والاحزاب والتنظيمات السياسيه وهيئات وكيانات ومؤسسات علمية وناشطين وكتاب ومفكرين واكاديميين ما اقدمت عليه الادارة الامريكيه برئاسة المخلوع ترامب ووزير خارجيته تصنيف حركة انصار الله والسيد العلم عبد الملك الحوثي قائد الثورة واخيه عبد الخالق الحوثي وابو علي الحاكم جماعات ارهابيه في خطوات اجرامية تستهدف النيل من معنويات الشعب اليمني المجاهد الصامد صمود اسطوري وهذا استكمال للحصار الظالم والجائر من قبل قوى الاستكبار العالمي وهذا التنصنيف من قبل المجرم ترامب لايزيد الشعب اليمني الا ثبات وتماسك وصمود حتى يتحقق النصر والتمكين

انتهى

اليمن يعيش كربلاء الدم سينتصر علي السيف

هذا والعاقبه للمتقيبن

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