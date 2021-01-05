اليمن/ هكذا هي الأحداث ضمن مخططات الأمريكان!!

✍عبدالجبار الغراب ||

الشرق الأوسط في غليان وافتعال لمشاكل جديدة قادمه أسبابها الأمريكان وبمعاونه الأعراب الخونة لتحقيق مطامع وأحلام الصهيانه في المنطقة.

وقبيل اجتماعهم المرتقب غدا لدول مجلس التعاون وبالضغوط الأمريكية والتعجيل لتنفيذ بنود اتفاقية نيوم المشؤومة وتنفيذها السريع حسب الاجتماع الذي جمع ثلاثي الشر والاستكبار الأمريكي والإسرائيلي والسعودي سار ضمن الخطه المرتبة وبالضغط الأمريكي هيا هي ملامح التوصل الى انهاء الخلاف بين السعودية وقطر ظهرت الان عبر اتفاق العلا وبقتح الحدود بين الدولتين وفتح الاجواء والطرق البريه والبحريه دخل حيز التنفيذ

وكلها بوادر توحي بالمزيد من الأحداث والخفايا التى ترسمها أمريكا وإسرائيل لزعزعه الاستقرار في منطقه الشرق الاوسط.

الجيش اليمني واللجان في ترقب دائم ومتواصل وبإستمرار والعيون كلها على الزناد لقادم أحداث قد تكون قبل مغادرة ترامب البيت الأسود وتسليمه لجو بايدن.

والجمهورية الإيرانية الإسلامية تعلن الان وصولها الى تخصيب اول مفاعل نووي بحوالي 20% في غضون 12 ساعه وفي تقدم سريع

أحداث سريعة ومتحركه في التصاعد قد يكون لها انعكاساتها على الواقع الحالي المرتب أمريكيا والمفهوم والمتابع والمكشوف لجميع دول محور المقاومه