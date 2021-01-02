اليمن

عبد الملك الحوثي يبعث رسالة لعائلة سليماني


بعث زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي برسالة لعائلة قائد فيلق القدس الإيراني السابق الشهيد السعيد الحاج قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاغتياله.

ووصف عبد الملك الحوثي الشهيد سليماني بأنه كان "جندي الإسلام الحاضر باهتمامه المتميز وإسهامه الكبير في كل ساحات وميادين المواجهة".

وقال: "الشهيد سليماني كان جنديا من جنود الله الذين كانوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة والإخلاص والتفاني والتواضع".

واعتبر عبد الملك الحوثي أنه "شهد بمدى تأثير الشهيد سليماني الكبير مستوى انزعاج الطغاة المستكبرين منه وقد أكرمه الله بكرامة الجهاد كجندي لله حمل راية الإسلام بجدارة".

وكان سليماني قد استشهد بضربة جوية أمريكية غادرة جبانة قرب مطار بغداد في 3 يناير عام 2020 كما استشهد في الغارة الجبانة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقه 

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عبد الملك الحوثي يبعث رسالة لعائلة سليماني
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