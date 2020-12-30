الحوثيون ينفون علاقتهم بهجوم مطار عدن

نفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية وجود علاقة لها مع الهجوم الذي تعرض له، اليوم الأربعاء، مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الجديدة إليه.

وكتب عضو المكتب السياسي للجماعة ووزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الموالية للحوثيين، ومقرها في صنعاء، ضيف الله الشامي، على حسابه في "تويتر"، أن التصريحات الصادرة عن حكومة عبد ربه منصور هادي بشأن الانفجارات التي هزت مطار عدن "تثير علامات الاستفهام".

ووصف الشامي تلك التصريحات بأنها محاولة للتغطية على "الجرائم ضد المدنيين" و"تصفية الحسابات البينية" داخل التحالف.