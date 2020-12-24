اليمن

اليمن/ حقوق الأطفال..خلف القضبان


 

إكرام المحاقري ||

 

هنا في اليمن وحوالي 6 اعوام لم نجد سوى العناوين الإنسانية البراقة في الواقع العملي للمنظمات الحقوقية، التابعة للأمم المتحدة، التي كاد أن يكون اسمها "الأم الرؤوم" لولا أحداث اليمن، كذلك منظمة الصحة العالمية والتي هي الأخرى قدمت أعذارها عن عجزها أمام  تأدية وأجبها الإنساني تجاه (الطفلين الساميين) واللذان تدعو حالتهم الحرجة للسفر العاجل من أجل إجراء عملية جراحية لفصلهما وإنقاذ حياتهما.

كانت ومازالت خطوات الأمم المتحدة مماطلة في تأدية الواجبات وفرض البنود الإنسانية التابعة لهم، على من يتعنت ويدوسها بأفعاله الإجرامية؛ بل أن الأمم المتحدة هي من أصبحت تتنكر لبنود وظيفتهم الإنسانية وأصبحوا تبحث عن "البترودولار" من الدول المستكبرة دون أي خجل، مقابل الصمت عن جرائم وحشية بحق الأطفال في العالم وليس في اليمن فقط، لم يبق من وظيفتهم سوى العناوين لا غيرها، فالحقوق في اليمن باتت خلف القضبان تنتظر الحسم من قبل القيادة اليمنية، فلا تعويل على من تنصل عن مسؤوليته تجاه الأطفال وسأل لُعابة حين وجد حدث يساوم فيه على تمرير التقارير أو توقيفها، وكله مقابل مبلغ وقدره!!

ليس (الطفلين الساميين) اللذان ذاقا مرارة العدوان والحصار من أول ليلة من ميلادهم فقط، بل أن المعاناة والموت والاستهداف  كان من نصيب 7000 طفلا يمنيا دون أي ذنب، لم يجدوا من الحقوق سوى الحق في الموت برعاية الأمم المتحدة راعية الحقوق في العالم!! ليس هذا فحسب، فمن منع هؤلاء الطفلين من السفر للعلاج في دول الخارج وإنقاذ حياتهما هو ذاته من أطبق الحصار الخانق على 350 طفلا من أطفال اليمن، ومنعهم من السفر عبر "مطار صنعاء الدولي" لتلقي العلاج اللازم لحالاتهم التي فاقمها جور الحصار، فالمنظمات الحقوقية، ومنظمة الصحة العالمية، قد أتقنوا تصنع الدور الإنساني لسنوات مديدة حتى فضحتهم معاناة ودماء وأشلاء أطفال اليمن منظمة تلو الأخرى، فهم الوحوش القاتلة للطفولة، وهم من مهدوا سبيل الإجرام لتحالف العدوان حتى تمادوا في  قتل الأطفال والنساء أمنين من أي محاسبة قانونية أو إنسانية!!

فلا نريد أن نسمع عناوين زائفة، وننظر إلى شخصيات لطالما اشتهرت بالقلق والخيانة، فحقوق الطفل يجب أن تتجسد عملاً على أرض الواقع، ومطار صنعاء الذي بات فرزة خاصة بالطائرات الأممية يجب أن يُغلق في وجوههم العميلة، وألا يفتح إلا من أجل اليمنيين لا سواهم، ولتحرق وساطات وتفاهات الأمم المتحدة، وليعيش أطفال اليمن مكرمين معززين، فنحن في ظل رعاية الله القوي العزيز.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ حقوق الأطفال..خلف القضبان
الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي الابعاد والدلالات
اليمن/الأحاديث والإنصات..ومسامع الاستغلال!!
مابين الحديدة ومارب يقع الراتب والحسم يسقط الرهانات  
اليمن/ حكومة الوهم..وعفن العمالة!!
اليمن / طائراتكم تحت أقدام المجاهدين اليمنيين
تقارب السعوديين مع الاتراك..اليمن أول الأسباب!!
عربات مدرعة محلية الصنع..إنجازات يمنية من رحم المعاناة
اليمن / مشروع تصريف موارد هيئة الزكاة ناجح..
اليمن/المعايير والاختيارات والأدوار..لتشكيل حكومة مرتزقة العدوان!!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك