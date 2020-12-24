الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي الابعاد والدلالات

هاشم علوي ||

يوم مشهود لفعالية الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي التي نظمتها قيادة الحملة برعاية المجلس السياسي الاعلى ووزارة النقل

الفعالية في إطار مرحلة (ويأبى الله)تحت شعار ( الشعب اليمني وأحرار العالم يطالبون بفتح مطار صنعاء الدولي) بحضور رسمي لافت

الفعالية بإعتبارها الاولى للحملة لها أبعاد ودلالات إستراتيجية في نجاح خطواتها العملية التي حملت على عاتقها إظهار مظلومية الشعب اليمني الى العالم.

الحملة ولدت في ظل العدوان والحصار السعوصهيوامريكي الذي نتج عنه إغلاق مطار صنعاء الدولي ومانتج عنه من تشديد للحصار وآثار كارثية لحقت بالشعب اليمني.

الحملة أستطاعت بجهود ذاتية من قيادتها ممثلة بالمستشار حميد عبدالقادر عنتر رئيس الحملة تحقيق مالم تحققه وزارة الخارجية ووزارة المغتربين على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي.

الحملة الدولية إستطاعت أن تصل بمظلومية الشعب اليمني التي حاول العدوان إخفاء حقيقة العدوان والحصار الى احرار الوطن العربي والاسلامي والعالم.

الحملة كسرت حاجز الصمت العالمي تجاه العدوان على الشعب اليمني وحطمت جدار العزلة التي فرضتها دول العدوان على الشعب اليمني وكشفت زيف اهداف العدوان وتظليل ابواق اعلام العدوان وشخصت كيل الامم المتحدة بمكيالين وتماهيها مع العدوان وعرت العالم والمجتمع الدولي المنافق الذي باع مواقفه بالمال الخليجي المدنس ورهن الامن والسلم الدوليين الذي يتغنى بهما للرغبة الامريكية والصهيونية.

الحملة الدولية حملت أبعاد أكذوبة حقوق الانسان ومنظماتها الدولية وسقوطها في شباك العناكب المالية والمصالح الاقتصادية البترودولارية.

الحملة الدولية استطاعت الوصول الى الجاليات اليمنية وتحفيز احرارها في الكثير من بلدان العالم لتعريف العالم بمظلومية الشعب اليمني وتقديم إحصائيات بجرائم دول العدوان التي استهدفت المدنيين والاطفال والنساء والمنشئات والمرافق الخدمية.

الحملة الدولية أستطاعت الوصول الى النخب الفكرية والسياسية والثقافية والاعلامية العربية والدولية التي تلقفت مظلومية الشعب اليمني وأبرزت جرائم العدوان وكوارث الحصار ونتائج إغلاق مطار صنعاء الدولي المتمثلة في حرمان المرضى من السفر للعلاج بالخارج ومنع المغتربين والطلبة من العودة الى بلدهم وغيرها من التبعات الاقتصادية والانسانية.

الحملة الدولية نسقت جهودها مع النشطاء السياسيين والحقوقيين والاعلاميين على مستوى محور المقاومة وخلقت نخبة فكرية مقاومة لدول الاستكبار العالمي الصهيوني الانبريالي الرجعي.

الحملة أوصلت صوت الشعب اليمني الى الكثير من المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية الاجنبية وكشفت جرائم العدوان وتزييف الوعي العالمي بأهداف العدوان والحصار.

الحملة الدولية وسعت قاعدة الاعلام الالكتروني الاقليمي والدولي التي ساهمت بشكل فاعل إستقطاب نخب الكتاب والمحللين الاستراتيجيين الذين أسهموا بشكل فاعل في إسقاط مشروع الهيمنة الامريكية وفضح اهداف العدوان على الامة

الحملة الدولية شكلت قاعدة صلبة للاعلام المقاوم في محور المقاومة ومختلف دول العالم ونفذت بمشاركة الجاليات واحرار العالم العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بالعدوان والحصار على الشعب اليمني والمطالبة بفتح مطار صنعاء الدولي وإيقاف بيع وعقد صفقات السلاح لدول العدوان والتي نجحت في تحقيق خطوات مهمة في ايصال صوت الشعب اليمني الى بعض الدوائر السياسية لعواصم بعض الدول التي أوقفت بيع السلاح لجاراتي السؤ السعودية والامارات.

الحملة الدولية وصلت اصداؤها الى استراليا والصين وروسيا وارتد الصدى الى أروقة البيت الابيض الامريكي وقصر الاليزيه ومجلس الدوما واخترقت مدوية مهرجانات الانتخابات الامريكية ودهاليز الاتحاد الاوروبي منها أتى ثماره ومنها مازال بالطريق ومنها مازال طور التشكل والتبلور.

الحملة ربطت نخب إعلام محور المقاومة ببعضها برباط الاخوة الايمانية المتمسك بحبل الله المتين وقوة الحق وعدالة القضية واستوجاب التصدي للعدوان والحصار.

الحملة الدولية شكلت جبهة متقدمة للتصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني والدفاع عن قضية فلسطين القضية المركزية للامة.

الحملة الدولية كشفت حجم ونوع الاسلحة التي استخدمت ومازالت خلال العدوان على الشعب اليمني والنتائج الكارثية لاستخدام الاسلحة المحرمة دوليا.

الحملةالدولية تظم كوكبة من النخب الفكرية والثقافية والاعلامية ورؤساءالصحف والوكالات الاخبارية الاقليميةوالدولية.

الفعالية الاولى للحملة الدولية تحمل الكثير من الابعاد والدلالات للتوجهات الجادة والصادقة التي شكلت مخزونا إستشاريا وخبرات جهادية مقاومة تستدعي الوقوف عندها وتمكينها من أداء رسالتها بطموح أكبر حتى تحقيق الاهداف والنصر المؤزر بإذن الله.

في هذا المقام وهذا اليوم الحافل بتعزيز الصمود والانتصار الاسطوري لابطال الجيش واللجان الشعبية الذي عجزت عن فهمه كبرى اكاديميات الحرب العلياومراكزالابحاث الاستراتيجية العسكرية ودوائرالعلوم العسكرية اسجل تقديري لكافة جهود الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي وادعوا القيادة السياسية دعمها وتقديم الامكانات التي تسرع بتحقيق اهدافها التي هي اهداف الشعب اليمني والمتمثلة بالانتصار على العدوان وكسر الحصار وفتح المطار.

سلام الله على الشهداء في ذكرى الشهداء

ويأبى الله إلا أن يتم نوره.

والله الناصر والمعين

والعاقبة للمتقين