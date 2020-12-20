اليمن/المعايير والاختيارات والأدوار..لتشكيل حكومة مرتزقة العدوان!!

✍️/عبدالجبار الغراب ||

عندما تتكون لد المتتبع للأحداث الماضية المزيد من الإيضاحات الحالية حول الحقائق السابقة والتى سرعان ما يكون لشكلها الجديد إعادة لتكرار ما تم, وخلق ترتيبات لفصل جديد : ومن هنا يكون للاستدراك لكل الشواهد الحقيقية محلها الأكيد,ليتأكد للجميع كامل الفهم والاستيعاب لكل المعطيات والدلائل التى قادت اليمن الى الكثير من المعتركات المتعددة في وجودها, السياسية منها والاقتصادية ثانيها والاجتماعية, وذلك لما للأحداث من افتعال ولما كان لإنسياق أقطاب الخونة في إرتهانهم وولائهم للخارج, وهذا الذي إنكشف للجميع وتم فضح المرتزقة والعملاء.

ولإسترجاع ما مضى من أحداث كانت لها وجودها الفعلي بفعل ما كان يرتب له, فمنذ افتعال الثورات بداية العام 2011 سارت الأمواج في تصاعد لتكون اليمن ضمن هذه المتغيرات المرتبة لها, فكان لتحركات الشعبية في اليمن مطالبها الحقوقية العادلة ليتربع على المشهد جماعه الإخوان المسلمون لينجحوا بتقاسم السلطة مع النظام السابق والذي هم كانوا جزء منه أساسا وعن طريق المبادرة الخليجية تم ذلك, ودخل اليمن منعطف جديد وخطير.

تشكيل مؤتمر الحوار الوطني والذي ادخل العديد من المعالجات للكثير القضايا ,ومنه دخلت قوى تم أقصاها وتمتلك ثقلها الشعبي وكانت موجودة الى جانب مطالب الشعب العادلة بثورة 11 فبراير 2011 وهي جماعه انصارالله, ليتم مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني لعل يكون هنالك منال وأمل لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وعن طريق مؤتمر الحوار اجتمع الجميع وتم التمثيل لكل مكونات الشعب اليمني ومن مختلف الفئات والأحزاب حتى لو كان للبعض تمثيله القليل ولكن لإخراج اليمن من وضع حرج تم القبول وسار الحوار وطال مدته لما يقارب السنه حتى بلغ الانتظار الشعبي لتحقيق مخرجاته.

فقد كانت لترتيبات الأحداث منذ بداياتها سيرها وفق مخططات من أفتعل وساعد ودعم ومول الخونة والمرتزقه والعملاء من دول السعودية والأمريكان , وكان للتنصل ظهوره في عدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي كان من إحدى مخرجاته تشكيل حكومة وحده وطنيه من مختلف مكونات الشعب اليمني, ولكن عندما يكون وجود انصارالله فيها كطرف هنا تهرب العملاء وتم رفض ذلك, ليبرز كشف الحقائق بعدها, ومن هنا ظهرت الصور الباقية للتوضيح والمتمثلة أولها في الدور الخفي والمرسوم الذي كان يلعبه عميل أمريكا وإسرائيل احمد عوض بن مبارك وتمكينه من التربع على مجلس الحوار الوطني وجعله بمنصب الامين العام لمجلس مؤتمر الحوار الوطني, وهو منصب كبير دون خلفيه سابقه لهذا الشخص في الجانب الحكومي أو السياسي.

ولكن لكل إفتعال ترتيباته الأولى وهذا ما تم, ليتم التماشي في المخطط العدواني لليمن وبيع قرارها وضياع سيادتها وعند الإدراك بالخطورة: تم الانتباة والمراقبة والذي كانت لقوى الخير المتمثلة بجماعة انصارالله والتى سلكت مسارها الرباني في فضح العملاء وكشف إرتهانهم للخارج, تم احتجاز احمد عوض بن مبارك وباعترافاته الشخصية انكشف المستور وخفايا الأشواك للاموار المرتبة لتحالف العدوان, ليتم اطلاق سراحه.

وعندما تكون للمطالب حقها في الطلب والتنفيذ والإسراع في تشكيل حكومه وطنيه وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني, وعدم رفع اسعار المشتقات النفطية, عمت المظاهرات الشعبية ارجاء اليمن وبقيادة حكيمة إيمانية تمثلت بشخص السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي وجماعة انصارالله التى ساندت المطالب الشعبية, ووقفت بصف الشعب لتكون لثورة 21 سبتمبر فاتحة نور ,تنفس من خلالها الشعب الحرية والاستقلال, وقضت على العملاء وكشفت حقائق مكرهم وخداعهم للشعب اليمني.

عندما افشلت ثورة 21 سبتمبر مخططات الاعداء والعملاء والخونه, كان للترتيب العدواني على اليمن سيناريوه المرسوم, وبمساعدة الخونة والمرتزقه تم الإعلان عن الاعتداء على الشعب اليمني والوطن ومن أمريكا كان معالم التحديد والإعلان لوزير خارجيه السعودية التى قادت تحالف كبير ضم أكثر من عشرين دوله.

ست سنوات لم يحقق العدوان ما تم اعلانه الإعلامي لأسباب للتدخل العسكري في اليمن وهو دعم الشرعية وعودتها الى صنعاء, لا شرعيه عادت ولا هدف تحقق لهم: الا القتل و الدمار والخراب وتشريد ملايين الناس, هزائم وإنكسارات وخسائر تلاحقت رغم الامتلاك للعتاد الكبير والمتطور من السلاح.

ليدوم البقاء للخونه والهاربين والعملاء في أرض العدوان, ومن هنالك سارت الأمور على رغبات واماني وأحلام الأمريكان والصهيانه, فدحرهم من جميع مناطق المواجهات والمدن التى سيطروا عليها بدايات العدوان وطردهم وتحرير الأرض بقوه الجيش واللجان الشعبية, اختلفت الأمور وتعمق الاحتلال السعودي والإماراتي في جنوب اليمن وتم إحداث الصراعات وتقسمت المناطق بينهم, فقسم للإصلاح, والآخر للانتقالي والثالث للموالين للإمارات الفعليين لطارق عفاش.

نزاعات وانقسامات بين شرعيه ثلاثي الإرتزاق لقوى العدوان: تمخضت بإعلان اتفاق الرياض والذي تم بينهم قبل سنه من الان من اجل الاتفاق على تشكيل حكومة بينهم وهي الرابعة لشرعيه الفنادق منذ بداية العدوان, وللمقارنة من اجل المعرفة والإيضاح يقابل حكومه الفنادق في الرياض والتى هي الرابعه, حكومة في صنعاء وفي أراضيها حكومه واحده لها سته أعوام صامدة مع شعبها في مواجهة العدوان, حكومه الإنقاذ الوطني بصنعاء مشت بشكلها المتوازي الواضح رغم ما يعانيه الشعب اليمني من حصار وعدوان, ومحاولات لشق الصف ,وخلق القلاقل والمشاكل عن طريق العديد من ممارساتهم الهمجية والتى كلها فشلت واندثرت.

تحالف العدوان رتب الأوضاع, وأعد التشكيل لحكومة الفنادق حسب المخطط المعد السابق لإعاده بلورته وايجاده حتى ولو بصوره اقل بقليل,

والأمثلة كثيرة لضربها ولذكر مثالا منها للتوضيح: منصب وزير خارجية فنادق الرياض احمد عوض بن مبارك كان الامين العام لمجلس الحوار الوطني والذي كان يلعب بالأوراق الداخلية لصالح دول العدوان وعند كشفه وفضح خيانة, سار مع المركب الهارب الى الرياض ليتم تعينه سفير اليمن لحكومه الفنادق لد أمريكا ليتعلم ويتدرب المزيد من العماله, ليتم الان تعينه وزير خارجية حكومه الفنادق,

هذه هي سياسات أمريكا في التعيين وتجنيد الأشخاص لتعينهم في اهم صانعي القرارات في بلدانهم وهذا ما تم بفعل.

كشف كل الحقائق كان لها المزيد من اجل ان يستدرك الجميع ما يفعله الخونه بحق البلاد وشعوبها, ولكن الله فوق كل المؤامرات والمخططات العدوانية, فقد كان لهم بالمرصاد قوى الخير والإيمان المتمسكين بهدى الله والمؤمنين حقا بكتابه هم رجال الرجال من الجيش اليمني ولجانه الشعبية وشعب الأنصار الذين قال النبي الكريم محمد صلوات الله عليه وعلى آله أتاكم اهل اليمن هم أرق الناس قلوبا وألين أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية.

والعاقبة للمتقين