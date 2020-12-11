اليمن

اليمن/ أكذوبة حقوق الانسان في اليوم العالمي

44 2020-12-11

 

  هاشم علوي  ||

 

اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان العاشر من ديسمبر في تسويق فاضح لأكذوبة لاوجود لها على أرض  الواقع لا في الدول التي تعدنفسها متقدمة او الدول المسماه متخلفة او العالم الثالث.

فالمتنعن لحقوق الانسان في اوروبا وامريكا يجدها عبارة عن تظليل فالعنصرية الفجة التي يمارسها النظام الاوروبي والامريكي والصهيوني تكشف حقيقة إدعاء حقوق الانسان.

الحياة المادية البحته التي ينزع نحوها النظام العالمي ويكشر انيابه تجاه شعوب العالم باسم حقوق الانسان والطفولة والمرأة تسير بالعالم نحو الهاوية.

حقوق الانسان التي حملها الاسلام تختلف كليا عمايسوقه الغرب وتفرضه الامبريالية العالمية فالاعلان العالمي لحقوق الانسان ومبادئ الامم المتحدة واهداف مجلس حقوق الانسان لاتتجسد على ارض الواقع العالمي.

تحرير العالم من غطرسة دول الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية هو الاولى بالاهتمام وحماية المجتمعات والشعوب...

ليس من حقوق الانسان نهب ثروات الشعوب  وإثارة الحروب وشن العدوان على البلدان والامم هي التي يجب ان تتصدر الاهتمام العالمي.

النظام العالمي الجديد نظام العولمة والشركات العابرة للقارات تعتمد ان يكون العالم وتكون الشعوب مجرد عمال مقابل الفتات فحقوق الانسان عالميا مفقودة

النظام الاستكباري يمن على الشعوب التي يحكمها بحق  الصحة والتعليم والتنقل والسفر والتسوق والرقص والمجون والعلاقات المشبوهة والاختلاط والانحلال الخلقي حتى يعاقب الاب عن إعتراض احضار إبنته لصديقها الى المنزل فهذا من حقوقها.

الانسان يحتاج الى حق الحياة بعد ان طحنته آلة الحروب والقتل بأفتك الاسلحة واكبرالقنابل المصنعة في الدول المتشدقة بحقوق الانسان.

الانتهاكات التي تمارسها دول العدوان السعوصهيوامريكي في اليمن تتناقض مع مايروج من شعارات دعائية جوفاء  فالعدالة المغيبة في حق الشعب اليمني  الذي يعيش أسوأ كارثة انسانية حسب توصيف الامم المتحدة.

الحصار الذي تمارسه دول الاستكبار والعدوان ضد الشعب اليمني  يكشف اكذوبة تباكي المنظمات الدولية التي تستغل نتائج العدوان  والحصار ومنع حق الحياة مصدر ارتزاق واسترزاق لجمع التبرعات والدعم باسم المساعدات الانسانية للشعب اليمني فلماذا لاتطالب برفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وايقاف العدوان وهو الذي انتج المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني.

دول العدوان  ارتكبت ابشع الجرائم والمجازر التي تسقط امامها ادعاءات حقوق الانسان والمدنيين والاطفال والنساء الذين حصدتهم قنابل العدوان ومزقت أشلاءهم.

هي مفارقة كبيرة ان يصمت العالم امام مايجري باليمن ومايتعرض له الشعب اليمني لاسباب غير انسانية ولاتمت للانسانية بصلة.

اليوم العالمي هذا بنظر الشعب اليمني أكذوبة لاتنطلي على أفواه البنادق وظربات المجاهدين في كل الجبهات وهي التي تعيد حقوق الانسان اليمني الى مسارها الصحيح والمتمثلة بالحياة بكرامة وعزة وسيادة واستقلال.

لاتسقني كأس الحياة بذلة..

العالم المتحضريحتظر لاتصدقوا اكذوبة الحرية والديمقراطية المسوقةللعالمالثالث.

اليمن ينتصر

العدوان ينتحر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ أكذوبة حقوق الانسان في اليوم العالمي
اليمن/ الأعراس والأفراح رسائل ومضامين..
من اليمن نبعث الى العراق تهانئ النصر العظيم. 
شركاء في مكافحة الفساد شركاء في بناء الدولة اليمنية الحديثة
ماذا بعد قوة التصعيد لرفع الحظر عن اليمن؟!
اليمن/مأرب وقرار إعلان الحسم نهاية للحرب..التطورات والبوادر !  
اليمن/ نقطة نظام.. مابعد أحداث ديسمبر وآثرها
اليمن / قد يقفل الباب !!
اليمن/تحالف العدوان وأخر أوراق ترامب..فشل لدلائل سابقة!!
محمد علي الحوثي: أمريكا قتلت أبناء الشعب اليمني من أجل تحريك مصانع السلاح
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
نور : مسعود یرید یبنی لنفسه دوله اسمها کردستان .. وهو لا یستطیع دفع رواتب المواطنین یستجدی الرواتب من ...
الموضوع :
ملا بختيار يدعو لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير
AMMAR Raad : اتفق مع الكاتب في بعض الاجزاء لكن ان تنتصر فيها أمريكا الإرهابية ضد ايران الاسلامبة فهذا وهم. ...
الموضوع :
أمريكا وإسرائيل لاتملكان شروط شن الحرب ضد ايران
صلاح سلمان محمود : اني تم حجب الحصة التموينية عني بسبب راتبي اكثر من مليون ونصف شهريا من٢٠١٠ علما انه تم ...
الموضوع :
حجب مفردات التموينية لن يشمل عائلات أصحاب الدخول العالية
زيد مغير : من قراءتي للاحداث منذ العدوان على البطلين الشهيدين قرب المطار . جاء مصطفى الغريباوي ويحمل معه برنامج ...
الموضوع :
الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل
مواطن : مقال ممتاز ...
الموضوع :
الإمارات؛ سر لم يتحدث به أحد..!
ايمن عجيل : رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. نموذج فخر واعتزاز لكل العراقيين ...
الموضوع :
﻿الشهيد احمد مهنه
مواطنة : معلومة لطيفة ...
الموضوع :
متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!
عمار : مقال جميل للكاتب. لااتفق ان الانتقام الايراني سيكون مساويا لاغتيال العدو. اعتقد ان الانتقام الايراني سيكون ضعف ...
الموضوع :
بدأ العد التنازلي للرد الإيراني على اغتيال فخري زاده
فيسبوك