بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي

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بسم الله الرحمن الرحيم ((ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد )) صدق الله العظيم ان اهلنا في اليمن السعيد في الاصل رغم كل ما يحاك ضدهم و ما يجري عليهم ومن ازمات و كل ما يعيشونه من ظلم وحصار انما هو ضريبه الثبات الثبات على الحق الثبات على العروبه و على الايمان وان جامعتنا جامعه الامم العربيه بما تمثله من كيان وطني عروبي يدعو الى حريه الشعوب ووحده الامه واحترام الانسان ندعو المجتمع الدولي باسره للتحرك فورا لرفع الضيم والظلم الواقع على اهلنا في اليمن والبدء مباشرة باتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمه لفك الحصار المفروض على مطار صنعاء و على الحدود اليمنيه مساهمه في رفع الضيم والظلم عن اهلنا في اليمن ان اليمنيين بما ابدوه من ثبات وما ابدوه من صبر و بطولات في وجه غارات العدوان والتحالف التي تستهدف البشر والحجر ولم تبقي ولم تذر انما هو يدفع ضريبه انتمائه لامته مثله مثل شعب فلسطين الابي الذين يرزحون تحت نير كيان صهيوني غاصب معتد زرعته القوى الاستعماريه الاستكباريه ذاتها التي تحارب اليمنيين وهي ذاتها تلك القوى التي صنعت داعش واخواتها في محاولتها لتدمير سوريا والعراق وان جامعتنا تستنكر كل اشكال الظلم الواقعه على الشعب الفلسطيني الشعب اليمني والشعب السوري وعلى كل مظلوم من اي شعب كان وتدعوا منظمات المجتمع الاهلي والمنظمات الدوليه وتناشد كل شرفاء و حكومات العالم بالوقوف الى جانب االشعب اليمني المظلوم ضد قوى الهيمنة والاستكبار التي استباحت الارض والكرامة والوطن دون مبرر او سبب ان جامعتنا تدعو كل شرفاء العالم للتضامن الحقيقي وقول كلمه الحق لرفع الحصار المفروض على مطار صنعاء فورا دامت امتنا عزيزه ودام اهلنا في اليمن بكل خير مكتب الرئاسة وهيئة الادارة العامة لمنظمة جامعة الامم العربية د.عاطف بدوان /فلسطين/ رئيس الجامعة د.دحام الطه /سورية/مدير عام الجامعة