اليمن / حقائق النفى لأكاذيب وشائعات أبواق مرتزقه العدوان..

✍️/عبدالجبار الغراب ||

· يكشفها شيخ مشايخ ال قاسم بمحافظة إب!!

في إطار الاستهداف الممنهج والمتعمد من الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعه لقوى تحالف العدوان وضمن بثها للشائعات والأباطيل الكاذبه ,وعلى نفس المنوال وعلى مدار سته أعوام من شن تحالف العدوان حربه العدوانية على اليمنيين: هاهي قنواتهم المفضوحه وضمن حربها الناعمة تعمل على نشر الأكاذيب والافتراءات المحمولة على العديد من الأغراض لنشر الفوضى وزرع الاحقاد والكراهية بين أفراد الشعب اليمني وبين قيادته السياسية, فكان ليومنا هذا وعن موقع قناة اليمن اليوم الإلكتروني التابعه لمرتزقه العدوان: أوردت خبرا مضمونه انفجار عبوه ناسفة عند طلوع شيخ ال قاسم للسيارة مما ادى ذلك الى مقتله وتم مشاهده أفراد النقطة العسكرية يغادرون المكان بعد تنفيذ الحادثة معللين السبب من وراء هذا هو الخلاف الحاصل بين قبيله ال قاسم والمشرف العام للمحافظة يحي اليوسفي.

هذه الممارسات المستمرة والاكاذيب المفتعله والافتراءات الممنهجه هي أساليب سعت اليها قنوات العدوان ومواقعهم الاجتماعية من اجل خلخلة النسيج المجتمعي بين أبناء الشعب اليمني الصامد المجاهد.

أباطيل وأكاذيب تعودت عليها أبواق العدوان وأدواتهم المرتزقة بشكل دائم وباستمرار جاعله من كل هذه الشائعات أغراض للقيام بشق التلاحم والترابط المجتمعي القائم على التعاون بين قيادات المحافظه وشيوخها لما اسهموا في رفد الجبهات بالمال والرجال.

هذه الشائعات المتكررة تدخل في إطار الحرب الناعمة وهي من أخطر الحروب بل تتفوق على الحرب العسكرية لما لها من افعال وأعمال منسقة.

كان للاستغراب والاندهاش والمفأجاة حقها لد شيخ مشايخ ال قاسم الشيخ محمد محمد عبدالواحدال قاسم مما كان له موقفه الرافض والصريح لكل هذه الشائعات المزيفة فقد اورد مضامين عديدة توضيحية مكتوبة بخط يده أفاد من خلالها عن دحر وتكذيب هذه الشائعه والافتراءات التى استغلت حادثة اغتيال الشهيد الشيخ يحي على محمد عبدالوهاب ال قاسم والمقيدة ضد مجهول كما اوضح ذلك شيخ مشايخ ال قاسم وانه لا علاقة لرجال الأمن والدوله بهذه الحادثة.

الترابط والتلاحم والاصطفاف كلها عناوين أبرزها الشيخ محمد محمد عبدالواحد ومواقف معهودة جمعت قبيله ال قاسم مع المشرف العام السيد يحى اليوسفي ورجال الدوله من اجل بذل كامل الجهود لمواجهة العدوان بمختلف أشكاله وأنواعها وما الشائعات والاكاذيب الا أساليب قذره تم كشفها وفضحها.

ولأجل التأكد مما تم نشره من ورقة نفي ودحض الافتراءات الكاذبه لموقع التواصل الاجتماعي التابع لتحالف العدوان كان تواصلنا مع الشيخ محمد بن محمد بن على بن غالب ال قاسم والذي أكد ان هذا الخبر المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي لتحالف العدوان لا يمت الى الحقيقة بشيء مؤكدآ الشيخ محمد بنمحمدعلى بن غالب ال قاسم ان العلاقة المتينه التى تجمع قبيله ال قاسم مع المشرف العام للمحافظة السيد يحي اليوسفي علاقه تقارب ووفاء وتلاحم وارتباط للوقوف مجتمعين ضد العدوان وأدواتهم الداخلية, وعن حقيقة الخط المكتوب في ورقة عليها توقيع شيخ مشايخ ال قاسم أكد انها بخط الشيخ محمد بن محمد عبدالواحد ال قاسم والذي كانت لمواقفه الوطنية رصيدها النضاليه في الوقوف الى جانب الوطن والعمل على ردع كامل الشائعات والاكاذيب التى تحاول الصيد بين الشرفاء الاوفياء من هذا الوطن وبالخصوص مع قياده محافظه إب ومشرفها العام السيد يحي اليوسفي

واليكم صوره من الكلام المنشور والذي هو بخط شيخ مشايخ ال قاسم يدحض أباطيل وافتراءات وأكاذيب أبواق ومرتزقه تحالف العدوان.

والله من وراء القصد