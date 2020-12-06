اليمن/ اربعينة فقيد الوطن الشهيد حسن زيد السياسي البارز والشخصية الوطنية والمناضل الجسور

🖋️حميد عبد القادر عنتر

مستشار رئاسة الوزراء

شهيد المولد النبوي فقيد الوطن الإستاذ حسن زيد وزير الشباب امين عام حزب الحق السياسي البارز والشخصية الوطنية والسياسي المخضرم تخرج من جامعة صنعاء في عام ۷٤تقريبا من كلية التربية جامعة صنعاء الدفعة الأولى تخصص فلسفة وعلم إجتماع ثم التحق بالسلك التربوي مدرس ثم موجه ثم ملحق ثقافي في الخارج بعد الوحدة التحق بالعمل السياسي ومن ضمن مؤسسين حزب الحق ثم مستشار لرئاسة الوزراء ثم وزيرا للشباب والرياضة والمذكور كاتب سياسي مخضرم وكان له عمود في صحيفة البلاغ ومحاور سياسي من الدرجة الأولى باغتياله هو إغتيال للوطن باكمله فقدت اليمن شخصية سياسية عملاقة ولاقى إغتياله ردود فعل إدانه وإستنكار وشجب من مختلف القوى السياسية ومن الوسط الصحفي والإعلامي والكتاب والمفكرين وقادة الفكر والراي والنخب الأكاديمية وقيادات كبار الدولة وهلت التعازي من نخب سياسية ونخب عربية ومن قيادات دول محور المقاومة لما كان يتمتع الشهيد من علاقات دولية واسعة وكان يمثل خط مقاوم لقوى الإستكبار العالمي الى جانب إن الشهيد سياسي كذلك عالم ومرجعية في المذهب الزيدي ويحمل فكر ومشروع وطني الجرائم السياسية تطال النخب المثقفة والقيادات السياسية البارزة وكان الشهيد صديق لي وشخصية متواضعة مكتبه مفتوح لكل الناس بالإضافة إن الشهيد نزيه وعفيف اليد بمناسبة اربعينة الشهيد نرفع خالص العزاء والمواساة لأولاد الفقيد محمد واحمد والى بناته سكينه وسلمى ونفيسة والى كافة أسرته ومحبيه والى الشعب اليمني البطل الصامد صمود اسطوري والى القيادة السياسية تغمد الله الشهيد بواسع الرحمة وادخله فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون

هذا والعاقبه للمتقيين