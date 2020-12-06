اليمن

اليمن/ اربعينة فقيد الوطن الشهيد حسن زيد السياسي البارز والشخصية الوطنية والمناضل الجسور


 

 

🖋️حميد عبد القادر عنتر

مستشار رئاسة الوزراء

 

شهيد المولد النبوي فقيد الوطن الإستاذ حسن زيد وزير الشباب امين عام حزب الحق السياسي البارز والشخصية الوطنية والسياسي المخضرم تخرج من جامعة صنعاء في عام ۷٤تقريبا من كلية التربية جامعة صنعاء الدفعة الأولى تخصص فلسفة وعلم إجتماع ثم التحق بالسلك التربوي مدرس ثم موجه ثم ملحق ثقافي في الخارج بعد الوحدة التحق بالعمل السياسي ومن ضمن مؤسسين حزب الحق ثم مستشار لرئاسة الوزراء ثم وزيرا للشباب والرياضة والمذكور كاتب سياسي مخضرم وكان له عمود في صحيفة البلاغ ومحاور سياسي من الدرجة الأولى  باغتياله هو إغتيال للوطن باكمله فقدت اليمن شخصية سياسية عملاقة ولاقى إغتياله ردود فعل إدانه وإستنكار وشجب من مختلف القوى السياسية ومن الوسط الصحفي والإعلامي والكتاب والمفكرين وقادة الفكر والراي والنخب الأكاديمية وقيادات كبار الدولة وهلت التعازي من نخب سياسية ونخب عربية ومن قيادات دول محور المقاومة لما كان يتمتع الشهيد من علاقات دولية واسعة وكان يمثل خط مقاوم لقوى الإستكبار العالمي الى جانب إن الشهيد سياسي كذلك عالم ومرجعية في المذهب الزيدي ويحمل فكر ومشروع وطني الجرائم السياسية تطال النخب المثقفة والقيادات السياسية البارزة وكان الشهيد صديق لي وشخصية متواضعة مكتبه مفتوح لكل الناس بالإضافة إن الشهيد نزيه وعفيف اليد بمناسبة اربعينة الشهيد نرفع  خالص العزاء والمواساة لأولاد الفقيد محمد واحمد والى بناته سكينه وسلمى ونفيسة والى كافة أسرته ومحبيه والى الشعب اليمني البطل الصامد صمود اسطوري والى القيادة السياسية تغمد الله الشهيد بواسع الرحمة وادخله فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون

هذا والعاقبه للمتقيين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ اربعينة فقيد الوطن الشهيد حسن زيد السياسي البارز والشخصية الوطنية والمناضل الجسور
اليمن/ نقطة نظام..مابعد أحداث ديسمبر وآثرها
اليمنيين في ظل العدوان..الذكرى الثابتة والتاريخ المتجدد!!
ردا على من لا يستحقون الرد
الشعب اليمني يهزم آل سعود ومرتزقتهم
اليمن/ فتنة ديسمبر الخيانية العبر والعظات والتطلعات
اليمن/  التطبيع والتقسيم..فتنة صالح
بالفيديو .... المستشار الاعلامي للسفارة اليمنية بالسعودية يعترف بالاكاذيب
اليمن/ ماوراء زيارة السفير الامريكي للمهرة..!
الصين وحلم الوصول الى اليمن
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك