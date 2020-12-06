اليمن

اليمنيين في ظل العدوان..الذكرى الثابتة والتاريخ المتجدد!!


 

✍️/عبدالجبار الغراب ||

 

اليمن هذه الدولة المترامية الأطراف في مساحتها وعدد سكانها والتى كانت لحضارتها إمتداد على ألاف السنوات التى مضت في تاريخها والذي إرتبط بكامل المقومات الخالدة للذكرى , وشلمت في اوصافها العديد والكثير من المميزات التى تفردت بها عن غيرها من الدول والحضارات, عاصرت التاريخ بمختلف الحقائب ومازال للتاريخ أرصدته المليئة في الأحتواء والذكرى, بلغت العنان في السير والذكرى,  وفاق. في ذكراها المؤرخون القدماء, وتوسع مجمل معانيها كوصف وتوصيف في كتاب الله القرآن الكريم ليكون لكلام الله ذكرها في أيات عظام لقوله تعالى (وجئتك بسبإ بنبإ يقين)  بمملكة كبيرة عاصرت الوجود عندما بعث الله ننيه سليمان, ليمتدح القرآن اليمنيين بأصحاب القوة والبأس الشديد لقوله عزوجل (قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بائس شديد والأمر إليك فأنظري ماذا تأمرين)

هنا تجلت أكبر معاني الحقيقة وتم معرفه مجمل المعاني الأكيدة بالمكانه الرفيعة والعظيمه التى حاز عليها أصحاب اليمن بذكرهم في كتاب الله كأقوام امتلكوا الملك والقوة وفيهم البأس والعنفوان والصبر والإستشارة لأتخاذ القول الشديد في الأعمال والأفعال وعندما يكون للملك إستشارة ومعرفه ويأخذ بأقوال الآخرين خصوصا من هم أصحاب المنزله الرفيعة بالعلم والتقوى, كما قالت ملكة سبإ لأشراف قومها وأكبرهم إدراك وأعلاهم فهم واستدراك بوقائع الأحداث والأمور  كما قال تعالى (قالت يا أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون).

ومن هذا الاستبيان الواضح ,والتأكيد والجازم المأصل الثابت في القرآن الكريم  والكبير والعالي في الوصف والتوصيف لمكانة أهل اليمن,  فقد تم ذكرهم بكتاب العلي القدير, كل هذه الذكرى والتذكير الذي كان لكتاب الله سرده كتبيان وبيان بمنزلة أصحاب اليمن والإيمان, يجدر بنا القول للجميع ان شعب اليمن وعلى مدى الآلاف من السنيين الماضية هم لزوم وعلى الدوام رافعين سلاح الإيمان ومتمسكين بالقوي المنان, وما ان تكون للتدخلات التشويهيه في ارتباطه بالله حقها في التطاول لدى بعض المتأسلمين بالدين, ليتعزز الوجود بإظهار حقائق الخونة والاعداء بأعلام الهدى وأسياد القول والمعنى الألهي لنصرة الدين وإيضاح خفايا الأحقاد والنوايا الخبيثة لمن اتخذوا من الدين الإسلامي غطاء لبيع الأمه الإسلامية لمصالحهم ومصالح اليهود والنصارى.

وللتاريخ وقفات والمؤرخين لديهم أرشفة وسجلات وتدوين لكل الحقائق والخفايا والأسرار الذي ارتكب منها خونه الدين الإسلامي جرائم وأفعال, دسوها كثقافات مغلوطة, ونشروها في مختلف الوسائل الممكنة لتوصيلها لأغراض خبيثة ,كان فيها الكثير من الألام المغروسه كفكر مصنوع هدفها التشويه بالدين وبكتاب الله القويم.

الأفات الخبيثة والثقافات المغلوطه  والأفكار الخارجه عن مبادئ وقيم ديننا الإسلامي الحنيف , والمفتعله في مجتمعنا الإسلامي اليمني لا تدوم أبدا حتى ولو كان لغرسها قرون,لان لله شؤونه في التدابير والترشيد والأرسال لأعلام الهدى المتقين ليعملوا الصالحات في الأعمال وينوروا الطرق الصحيحة للإيمان, ليستهدي الجميع من كتاب الله القرآن الكريم بتفاسيره الصحيحة المتماشيه مع كلام الله, والبعيدة عن كل التأويل والتفاسير الموجه من قبل أعداء الأمه الإسلامية.

تماشت الوقائع في وجودها الحتمي المرسوم والمخطط من قبل اعداء الإسلام , وسارت كامل الأحداث في السير على المنوال المرتب لها,  وبالخصوص هذه الأعوام الأليمه التى مرت على شعب الإيمان والحكمة, فمندو شن العدوان السعودي الأمريكي هجومه الحقير الداخل ضمن حسابات بني صهيون, كان للقتل والدمار انتشارة في التعمد والإصرار والتزايد الواضح لاجل التركيع وإخضاع الشعب اليمني ,ولكن كان كل ذلك لا نجاح له, فقد قابل الشعب اليمني العدوان بالصمود والشموخ والمواجهة والتصدي, ملتحمآ مع قيادته الثوريه والسياسية والجيش واللجان الشعبية, فكانت الانتصارات في توالي واستمرار وتصاعد مستمر, ولهزائم العدوان وانكساراته وتراجعاته خيبات وفشل دائم.

ليثبت اليمنينون بعزيمه وشموخ وكبرياء الاصاله والنسب, والارتباط بالدين وبرسوله الكريم محمد صلوات الله عليه وعلى آله الكارم, فقد كشفوا حقائق المتأمرين الاعداء من العرب الخونة لقضية العرب الأولى فلسطين, فكان للاعداء التحالفي  العدواني على اليمن من الإماراتيين تعريته بالفشل والهزيمة, ليقدم على التطبيع مع الكيان الصهيوني لاجل نوايا أحقاد محمولة على الإسلام والمسلمين, وما البحرين والسودان الا لترتيبات استكمال لما بعدها للتطبيع الكامل مع السعودية والتى كانت لملامح اجتماعها الأخير الثلاثي داخل أرض الحرمين الشريفين مع إسرائيل وأمريكا الا لرسم قادم نوايا خبيثة واحقاد برزت معالمها الأولية بوضوح, عندما كان لاغتيال البروفسور الإيراني محسن فخري زادة محله في الاتفاق على تدمير وهدم وتصفيه العلماء المسلمين, ومنع بلدانهم من التطور والتقدم أسوة بالأمريكان والغرب,

والله من وراءهم محيط وهو احكم الحاكمين.

6-12-2020

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ اربعينة فقيد الوطن الشهيد حسن زيد السياسي البارز والشخصية الوطنية والمناضل الجسور
اليمن/ نقطة نظام..مابعد أحداث ديسمبر وآثرها
اليمنيين في ظل العدوان..الذكرى الثابتة والتاريخ المتجدد!!
ردا على من لا يستحقون الرد
الشعب اليمني يهزم آل سعود ومرتزقتهم
اليمن/ فتنة ديسمبر الخيانية العبر والعظات والتطلعات
اليمن/  التطبيع والتقسيم..فتنة صالح
بالفيديو .... المستشار الاعلامي للسفارة اليمنية بالسعودية يعترف بالاكاذيب
اليمن/ ماوراء زيارة السفير الامريكي للمهرة..!
الصين وحلم الوصول الى اليمن
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك